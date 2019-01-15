В Благовещенске осужден «Остап Бендер»

В Благовещенске ранее судимый мужчина вновь оказался под судом за мошенничество. Амурчанин, изображавший бизнесмена, уговаривал людей брать для него кредиты. Возвращать деньги он не собирался. В результате обманщик отправился в колонию строгого режима.

История обмана началась в феврале 2017 года в Благовещенске. У мошенника не было постоянного источника дохода, а вот стремление к легкому и быстрому обогащению было. Злоумышленник задумал раздобыть денег, оформляя кредитные карты на людей, которые не знали о том, что деньги пойдут в его карман. Мошенник изучил процедуру получения кредита в банках, разработал план совершения преступления, заключающийся в поиске и привлечении физических лиц для получения кредитов, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Обманщик нашел потенциальных заемщиков, рассказал им, что собирается начать бизнес в Благовещенске. Но, так как денег не хватает, мужчина попросил знакомых оформить на себя кредиты. Мошенник пообещал самостоятельно выплачивать деньги, но делать этого не собирался. Для большей убедительности он соврал, что в банке у него есть знакомая, которая не только гарантированно оформит кредитную карту, но и поможет ему как сотруднику банка выплачивать кредит на привилегированных условиях, практически беспроцентно, а также с большим сроком выплаты кредита. В качестве благодарности за помощь в оформлении кредита «бизнесмен» решил, в зависимости от одобренной суммы кредита, часть денег отдавать заемщикам.

В соцсетях мошенник создал страницу, где опубликовал объявление о помощи в оформлении кредитов. А чтобы будущие «инвесторы» не сомневались, что перед ними настоящий бизнесмен, попросил знакомых автомобилистов подвозить его и заемщиков.

В феврале на удочку клюнула женщина. Мошенник сначала очаровал ее в соцсети, а впоследствии, уже при личной встрече, уговорил даму взять для него кредит якобы на развитие бизнеса. К счастью, у женщины при себе не оказалось паспорта, необходимого для оформления сделки в банке. Но обманщик не сдавался: он уговорил новую знакомую упросить кого-нибудь из ее знакомых взять кредит. Что она и сделала. Займ оформили на знакомого женщины. Так была оформлена кредитная карта с лимитом кредитования 33 000 рублей, которой и завладел мошенник. Едва получив карту, он снял 29 000 рублей, 5 000 передал владельцу карты в качестве благодарности за помощь, а остальное оставил себе. Действуя по такому сценарию, с февраля по апрель 2017 года мошенник с помощью разных людей похитил 355 192 рубля.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Смягчающими вину обстоятельствами суд признал молодой возраст и откровенность при раскрытии и расследовании дела. Обстоятельством, отягчающим вину, стал рецидив преступлений.

Представитель банка в ходе следствия заявил гражданский иск о взыскании причиненного материального ущерба в сумме 292 548 рублей. Подсудимый согласился. Эту сумму он обязан вернуть банку.

Суд признал мужчину виновным в совершении мошенничества и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Под стражу его заключили в зале суда.