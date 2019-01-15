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15января
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сегодня, 15:05 0

Трамп накормил футболистов фастфудом

Трамп накормил футболистов фастфудом
Фото: Скриншот: © Youtube, Washington Post

Президент США Дональд Трамп за свой счёт угостил фастфудом футболистов команды Clemson Tigers. С торжественного приема проходила прямая трансляция.

«Замечательная американская еда. Интересно посмотреть, сколько останется к концу вечера… У нас здесь пицца, 300 гамбургеров, очень много картошки фри – вся наша любимая еда», – рассказал американский лидер.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что из-за «шатдауна» (приостановка деятельности или временное закрытие государственных учреждений – Прим.ред.) многие сотрудники резиденции Трампа находятся в неоплачиваемом отпуске, поэтому президент лично заплатил за весь фастфуд и его доставку, сообщает Life.ru.

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#политика #США

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