Перед новым годом в Амурской области пропал мужчина

Фото: instagram.com/tynda_28rus

В социальных сетях появилась информация о розыске мужчины. 59-летний Иршат Лукманов пропал в поселке Могот Тындинского района. Это произошло 31 декабря 2018 года.

Были опубликованы контактные номера телефонов. По одному из них ИА «Амур.инфо» ответила Екатерина, которая сообщила, что Иршат – ее свёкор. Мужчина работает в Моготе составителем поездов на железной дороге, а проживает в Тынде.

«31 числа он должен был приехать домой, в Тынду, но не вернулся», – рассказала Екатерина. По ее словам, мобильный телефон Иршата сначала не отвечал, а потом стал недоступен. Родные мужчины обратились в полицию.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении Иршата Лукманова, просят связаться по телефону с Екатериной: 8914-616-54-68 или с женой Иршата Светланой: 8914-550-40-28.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что поступило заявление по факту исчезновения Иршата Лукманова. Полиция устанавливает местонахождение амурчанина. Связаться с дежурной частью можно по телефону 8-4165-64-25-97.