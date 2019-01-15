В Тынде мужчина переночевал в машине с таксистом и обогатился на 13 тысяч рублей

В дежурную часть Тындинского ЛО МВД России на транспорте в конце декабря 2018 года обратился мужчина. Он рассказал стражам правопорядка, что работает таксистом и стал жертвой мошенника. Молодой человек, которого он подвозил, обманом присвоил 13 тысяч рублей, принадлежащих знакомой водителя.

Таксист подвозил молодого человека из Нерюнгри в Тынду. На тындинский железнодорожный вокзал мужчины приехали ночью, поэтому решили остаться на ночлег в автомобиле.

Воспользовавшись тем, что таксист заснул, 28-летний, ранее судимый житель Якутии взял его мобильный телефон и отправил SMS-сообщение знакомой водителя от его имени с просьбой занять деньги и предоставил номер своего счета. Девушка отправила на указанный счет более 13 тысяч рублей.

На следующее утро молодой человек из денег, вырученных обманным путем, рассчитался с таксистом и исчез в неизвестном направлении.

Следователями СО Тындинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время следствие продолжается, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.