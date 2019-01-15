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сегодня, 14:22 1

В Тынде мужчина переночевал в машине с таксистом и обогатился на 13 тысяч рублей

В Тынде мужчина переночевал в машине с таксистом и обогатился на 13 тысяч рублей
Фото: kr.oblast.online

В дежурную часть Тындинского ЛО МВД России на транспорте в конце декабря 2018 года обратился мужчина. Он рассказал стражам правопорядка, что работает таксистом и стал жертвой мошенника. Молодой человек, которого он подвозил, обманом присвоил 13 тысяч рублей, принадлежащих знакомой водителя.

Таксист подвозил молодого человека из Нерюнгри в Тынду. На тындинский железнодорожный вокзал мужчины приехали ночью, поэтому решили остаться на ночлег в автомобиле.

Воспользовавшись тем, что таксист заснул, 28-летний, ранее судимый житель Якутии взял его мобильный телефон и отправил SMS-сообщение знакомой водителя от его имени с просьбой занять деньги и предоставил номер своего счета. Девушка отправила на указанный счет более 13 тысяч рублей.

На следующее утро молодой человек из денег, вырученных обманным путем, рассчитался с таксистом и исчез в неизвестном направлении.

Следователями СО Тындинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время следствие продолжается, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    А что в Тынде гостиницы на ночь все закрывают и ждвокзал тоже? Какая необходимость какого-то левого мужика у себя в машине на ночлег размещать? Без лоха и жизнь плоха.

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