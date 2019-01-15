Экспорт сельхозпродукции Амурской области в 2018 году вырос на 66 %

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Стороны подвели итоги 2018 года в сельском хозяйстве региона, а также обсудили вопросы дальнейшего развития отрасли.

Как было отмечено, в прошлом году экспорт сельхозпродукции из Амурской области увеличился на 66 % по сравнению с 2017 годом и составил 169,5 миллиона долларов США, сообщает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Основная часть поставок за рубеж пришлась на соевые бобы и масло. Эту продукцию регион преимущественно экспортирует в Китай.

Рост показателя стал возможен, в том числе благодаря достойным результатам Амурской области в растениеводстве. Так, несмотря на неблагоприятные погодные условия, производство сои в 2018 году превысило 1 миллион тонн. До 232,6 тысячи тонн вырос урожай пшеницы.

Положительную динамику регион также продемонстрировал в некоторых сегментах животноводства. В частности, производство крупного рогатого скота на убой увеличилось по сравнению с 2017 годом на 2 %. По поголовью крупного рогатого скота, свиней и птицы Амурская область занимает второе место среди регионов Дальневосточного федерального округа.