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15января
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сегодня, 14:16 4

Экспорт сельхозпродукции Амурской области в 2018 году вырос на 66 %

Экспорт сельхозпродукции Амурской области в 2018 году вырос на 66 %
Фото: www.amur.info

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Стороны подвели итоги 2018 года в сельском хозяйстве региона, а также обсудили вопросы дальнейшего развития отрасли.

Как было отмечено, в прошлом году экспорт сельхозпродукции из Амурской области увеличился на 66 % по сравнению с 2017 годом и составил 169,5 миллиона долларов США, сообщает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Основная часть поставок за рубеж пришлась на соевые бобы и масло. Эту продукцию регион преимущественно экспортирует в Китай.

Рост показателя стал возможен, в том числе благодаря достойным результатам Амурской области в растениеводстве. Так, несмотря на неблагоприятные погодные условия, производство сои в 2018 году превысило 1 миллион тонн. До 232,6 тысячи тонн вырос урожай пшеницы.

Положительную динамику регион также продемонстрировал в некоторых сегментах животноводства. В частности, производство крупного рогатого скота на убой увеличилось по сравнению с 2017 годом на 2 %. По поголовью крупного рогатого скота, свиней и птицы Амурская область занимает второе место среди регионов Дальневосточного федерального округа.

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#областная власть #производство #российская власть #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    всё мля вывозят за границу-а в магазинах наших цены растут

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    у власти политика такая-всё продать и разворовать

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Динамика положительная, а народ нищий. Кто что-то имеет бегут отсюда.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    с/х продукция это же один вид в нашем случае)) соя, а к нам весь шлак пистицидный....

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