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При пожаре в Серышеве пострадали женщина и ребенок

При пожаре в Серышеве пострадали женщина и ребенок
Фото: Амур.инфо (архив)

Утром 15 января в поселке Серышево Серышевского района горел двухквартирный жилой дом. При пожаре есть пострадавшие – женщина и ребенок.

Когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия, из окна квартиры № 1 шел густой дым. В течение двух минут возгорание было ликвидировано. Во время происшествия пострадали женщина 1979 года рождения и ребенок 2005 года рождения. Их с отравлением продуктами горения легкой степени доставили в районную больницу.

В квартире поврежден пол на площади около 0,5 квадратного метра.

В тушении был задействован расчет пожарно-спасательной части № 63 поселка Серышево.

Предположительно, причиной возгорания явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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