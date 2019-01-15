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Пограничники задержали любопытных благовещенцев, интересующихся хоккеем (видео)

Пограничники задержали любопытных благовещенцев, интересующихся хоккеем (видео)

Благовещенцы интересуются строительством хоккейной площадки на льду Амура. Но каждый лишний шаг может привести к нарушению государственной границы России. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области пресекли попытку нарушения границы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», международный хоккейный матч на реке Амур состоится 19 января. Для него строят площадку. 12 января пограничные наряды, сотрудники Пограничного управления пресекли две попытки противоправных действий. Были задержаны 19-летний гражданин Таджикистана, учащийся одного из колледжей Благовещенска, а также 17-летняя девушка, гражданка России. Ребята пытались пройти к хоккейной площадке, установленной на фарватере реки Амур. Пограничники провели с ними профилактические мероприятия.

«Пограничное управление ФСБ России по Амурской области информирует жителей приграничья, что подобные факты могут рассматриваться как нарушение режима государственной границы и содержать состав преступления, предусмотренного статьей 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Это влечет, в том числе, уголовную ответственность», – подчеркивают в ведомстве.

Хоккейная площадка оборудована прямо на линии государственной границы и не предусматривает ее использование вне спортивного мероприятия. Попасть туда можно только в день проведения международного матча по специальным пригласительным билетам. Это обусловлено обеспечением безопасности на льду реки Амур и необходимостью соблюдения межправительственных соглашений между Россией и Китаем. Для всех желающих посмотреть матч в районе перекрестка Краснофлотской и Мухина установят большой телеэкран, на который будут передавать игру в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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#закон #происшествия

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