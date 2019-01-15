Было ли бешенство у собаки в Новочесноково, проверить невозможно
Управление ветеринарии Амурской области сообщило официальную информацию о происшествии, которое случилось в селе Новочесноково Михайловского района. Там 14 января была застрелена агрессивная собака. Люди сочли, что животное бешеное. Однако теперь выяснить это не удастся.
Отмечается, что диагноз «Бешенство» можно установить только лабораторным путем – исследуя головной мозг. Другой материал для этого не подходит.
Как рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов, агрессивно могут вести себя и совершенно здоровые животные.
«Нет никаких доказательств того, что собака, убитая в Михайловском районе, была действительно заражена бешенством. Из ее поведения это не следует, а исследования провести теперь невозможно – амурчане уничтожили труп. Мы неоднократно обращались к жителям региона с просьбами информировать специалистов о животных с подозрительным поведением и не пытаться ловить их самостоятельно», – констатировал специалист.
«В случае если у вас есть подозрение, что животное заболело бешенством, немедленно сообщите в ветеринарную службу. В случае гибели животного необходимо вызвать ветеринарного специалиста для отбора биоматериала и направления его в лабораторию», – напутствует амурчан областное управление ветеринарии.
По сведениям ведомства, в настоящее время ситуация с бешенством в Амурской области находится под контролем. Новых случаев заражения не было зафиксировано с декабря. Специалисты провели поголовную вакцинацию сельхозживотных южных и центральных районов области. Также продолжается мониторинг случаев бешенства среди диких зверей региона.
Между тем глава Михайловского района Сергей Жуган в телефонном разговоре рассказал ИА «Амур.инфо» о другом случае – в селе Чесноково этого района. Он произошел около недели назад.
«Лиса огородами наведалась в один из сараев. На нее хозяйкой были спущены две собаки, они лису порвали. Затем хищник был сожжен. На сегодняшний день собаки в изоляции, они сразу же были привиты. За ними ведется наблюдение», – сказал Сергей Жуган.
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