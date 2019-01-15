Было ли бешенство у собаки в Новочесноково, проверить невозможно

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Отмечается, что диагноз «Бешенство» можно установить только лабораторным путем – исследуя головной мозг. Другой материал для этого не подходит.

Как рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов, агрессивно могут вести себя и совершенно здоровые животные.

«Нет никаких доказательств того, что собака, убитая в Михайловском районе, была действительно заражена бешенством. Из ее поведения это не следует, а исследования провести теперь невозможно – амурчане уничтожили труп. Мы неоднократно обращались к жителям региона с просьбами информировать специалистов о животных с подозрительным поведением и не пытаться ловить их самостоятельно», – констатировал специалист.

«В случае если у вас есть подозрение, что животное заболело бешенством, немедленно сообщите в ветеринарную службу. В случае гибели животного необходимо вызвать ветеринарного специалиста для отбора биоматериала и направления его в лабораторию», – напутствует амурчан областное управление ветеринарии.

По сведениям ведомства, в настоящее время ситуация с бешенством в Амурской области находится под контролем. Новых случаев заражения не было зафиксировано с декабря. Специалисты провели поголовную вакцинацию сельхозживотных южных и центральных районов области. Также продолжается мониторинг случаев бешенства среди диких зверей региона.

Между тем глава Михайловского района Сергей Жуган в телефонном разговоре рассказал ИА «Амур.инфо» о другом случае – в селе Чесноково этого района. Он произошел около недели назад.

«Лиса огородами наведалась в один из сараев. На нее хозяйкой были спущены две собаки, они лису порвали. Затем хищник был сожжен. На сегодняшний день собаки в изоляции, они сразу же были привиты. За ними ведется наблюдение», – сказал Сергей Жуган.