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сегодня, 13:13 12

Было ли бешенство у собаки в Новочесноково, проверить невозможно

Было ли бешенство у собаки в Новочесноково, проверить невозможно
Фото: кадр видео

Управление ветеринарии Амурской области сообщило официальную информацию о происшествии, которое случилось в селе Новочесноково Михайловского района. Там 14 января была застрелена агрессивная собака. Люди сочли, что животное бешеное. Однако теперь выяснить это не удастся.

Отмечается, что диагноз «Бешенство» можно установить только лабораторным путем – исследуя головной мозг. Другой материал для этого не подходит.

Как рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов, агрессивно могут вести себя и совершенно здоровые животные.

«Нет никаких доказательств того, что собака, убитая в Михайловском районе, была действительно заражена бешенством. Из ее поведения это не следует, а исследования провести теперь невозможно – амурчане уничтожили труп. Мы неоднократно обращались к жителям региона с просьбами информировать специалистов о животных с подозрительным поведением и не пытаться ловить их самостоятельно», – констатировал специалист.

«В случае если у вас есть подозрение, что животное заболело бешенством, немедленно сообщите в ветеринарную службу. В случае гибели животного необходимо вызвать ветеринарного специалиста для отбора биоматериала и направления его в лабораторию», – напутствует амурчан областное управление ветеринарии.

По сведениям ведомства, в настоящее время ситуация с бешенством в Амурской области находится под контролем. Новых случаев заражения не было зафиксировано с декабря. Специалисты провели поголовную вакцинацию сельхозживотных южных и центральных районов области. Также продолжается мониторинг случаев бешенства среди диких зверей региона.

Между тем глава Михайловского района Сергей Жуган в телефонном разговоре рассказал ИА «Амур.инфо» о другом случае – в селе Чесноково этого района. Он произошел около недели назад.

«Лиса огородами наведалась в один из сараев. На нее хозяйкой были спущены две собаки, они лису порвали. Затем хищник был сожжен. На сегодняшний день собаки в изоляции, они сразу же были привиты. За ними ведется наблюдение», – сказал Сергей Жуган.

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#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    деревня дураков.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Управление ветеринарии Амурской области должно бы, а то и обязано, потребовать от глав администраций населенных пунктов проинформировать все население о том, что нельзя сжигать животных при подозрении у них бешенства. Откуда вообще пошло - сжечь?...

  • бочкамеда

    бочкамеда
    2 часа назад

    откуда то из глубин веков, со времен инквизиции)

  • бочкамеда

    бочкамеда
    2 часа назад

    откуда то из глубин веков, со времен инквизиции)

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Сегодня прислали видео как по Завитинску в военном городке в районе магазина бегает лиса, снято с машины, тут же радом прошел мальчишка, вернее увидев лису пробежал. Вместе с видео рассылают информацию что сегодня была загрызена собака в городе. Как то эта ситуация начинает напрягать мягко говоря

  • Gorojanka

    Gorojanka
    56 минут назад

    Так эта, чтоб мозг головной у животинки взять на обследование, ее тоже нужно того, укокошить. Так что эта конкретная животинка все равно в живых бы не осталась. Не пойму какая разница кто ее на тот свет отправит? Вот если местные жители, то прям, айяй какие живодёры. А если сотрудники под началом Самохвалова, то и не живодёры вовсе. А какая разница то? В том что трупик спалили? Так трупы животных обязательно нужно утилизировать в соответствии с законодательством. При чем для этого должен быть скотомогильник в каждом селе, коих нет нигде почти. Либо кремационная печь опять же быть должна.

    В общем то противоречит законодательству трупик собаки просто так лежащий на улице. Люди трупик утилизировали, что не так?

  • Myxira

    Myxira
    49 минут назад

    Gorojanka

    Так эта, чтоб мозг головной у животинки взять на обследование, ее тоже нужно того, укокошить. Так что эта конкретная животинка все равно в живых бы не осталась. Не пойму какая разница кто ее на тот свет отправит? Вот если местные жители, то прям, айяй какие живодёры. А если сотрудники под началом Самохвалова, то и не живодёры вовсе. А какая разница то? В том что трупик спалили? Так трупы животных обязательно нужно утилизировать в соответствии с законодательством. При чем для этого должен быть скотомогильник в каждом селе, коих нет нигде почти. Либо кремационная печь опять же быть должна. В общем то противоречит законодательству трупик собаки просто так лежащий на улице. Люди трупик утилизировали, что не так?



    При подозрении на бешенство, не жечь надо было, а сдать для проверки, дабы специальные службы могли проверить и отследить распространение по области вируса для принятия соответствующих мер.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    43 минуты назад

    Myxira
    Gorojanka

    Так эта, чтоб мозг головной у животинки взять на обследование, ее тоже нужно того, укокошить. Так что эта конкретная животинка все равно в живых бы не осталась. Не пойму какая разница кто ее на тот свет отправит? Вот если местные жители, то прям, айяй какие живодёры. А если сотрудники под началом Самохвалова, то и не живодёры вовсе. А какая разница то? В том что трупик спалили? Так трупы животных обязательно нужно утилизировать в соответствии с законодательством. При чем для этого должен быть скотомогильник в каждом селе, коих нет нигде почти. Либо кремационная печь опять же быть должна. В общем то противоречит законодательству трупик собаки просто так лежащий на улице. Люди трупик утилизировали, что не так?



    При подозрении на бешенство, не жечь надо было, а сдать для проверки, дабы специальные службы могли проверить и отследить распространение по области вируса для принятия соответствующих мер.


    Да я то не про действия спрашиваю. Я спрашиваю о том, почему жители убившие пса, по их мнению больного бешенством, живодёры. Там ещё какими то словами нехорошими их на этом форуме припечатывали, уже не помню. А сотрудники управления ветеринарии, которые при обращении к ним усыпят этого же пса, дабы взять мозг на анализ, к живодерам не относятся?

    Или по другому вопрос задам. Какая разница убитому псу кто именно его убил? И для каких целей? Жители таким образом себя и своих схживотных защищают. Как умеют так и защищают. Ветинспекторы работу свою делают. А собаки то в итоге хоть так, хоть эдак путь на небеса.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    36 минут назад

    И если уж конкретно про факт сожжения говорить, так это вопросы к администрации поселения, почему не проведена соответствующая работа среди населения и им не донесли, что делать с убиенными животными. Чего ж сразу жители-дикари? Ну не у каждого жителя есть возможность, а самое главное время, выйти на сайт амур.инфо и прочитать тут мнения "экспертов" о поведении в той или иной ситуации. Как могут, так и пытаются защищать себя и свое хозяйство от вируса бешенства. Это в городе в квартире хорошо сидеть рассуждать, а когда неадекватная лисица или пёс какой беспризорный по огороду бегает, как то не до реверансов.

  • холостяк

    холостяк
    26 минут назад

    Gorojanka

    Myxira

    Gorojanka

    Так эта, чтоб мозг головной у животинки взять на обследование, ее тоже нужно того, укокошить. Так что эта конкретная животинка все равно в живых бы не осталась. Не пойму какая разница кто ее на тот свет отправит? Вот если местные жители, то прям, айяй какие живодёры. А если сотрудники под началом Самохвалова, то и не живодёры вовсе. А какая разница то? В том что трупик спалили? Так трупы животных обязательно нужно утилизировать в соответствии с законодательством. При чем для этого должен быть скотомогильник в каждом селе, коих нет нигде почти. Либо кремационная печь опять же быть должна. В общем то противоречит законодательству трупик собаки просто так лежащий на улице. Люди трупик утилизировали, что не так?



    При подозрении на бешенство, не жечь надо было, а сдать для проверки, дабы специальные службы могли проверить и отследить распространение по области вируса для принятия соответствующих мер.



    Да я то не про действия спрашиваю. Я спрашиваю о том, почему жители убившие пса, по их мнению больного бешенством, живодёры. Там ещё какими то словами нехорошими их на этом форуме припечатывали, уже не помню. А сотрудники управления ветеринарии, которые при обращении к ним усыпят этого же пса, дабы взять мозг на анализ, к живодерам не относятся? Или по другому вопрос задам. Какая разница убитому псу кто именно его убил? И для каких целей? Жители таким образом себя и своих схживотных защищают. Как умеют так и защищают. Ветинспекторы работу свою делают. А собаки то в итоге хоть так, хоть эдак путь на небеса.


    Разница в том что, с начало отрубить голову, а потом прочитать приговор. Скажите если я пойду убивать; лис, волков, пару кабанчиков и фазанов под предлогом борьбы с бешенством это законно? Где доказательство что они больны бешенством? и не будет как в прошлом году в моховой.

    В Моховой Пади вечером, 8 апреля, жители услышали выстрелы. Неизвестный, стреляя по бездомным собакам, задел автомобиль и жилой дом. Пытаясь убить животных, он вначале попал в припаркованную машину, а затем в окно квартиры на первом этаже – пули пробили стекло в двух местах.

  • Nakamura

    Nakamura
    23 минуты назад

    Что за новости? Вы совсем там что ли конченые?

  • холостяк

    холостяк
    15 минут назад

    Nakamura

    Что за новости? Вы совсем там что ли конченые?



    Вы наверное не с Амурской области, у нас в городе каждый месяц с ружей стреляют это уже традиция

    Лишь бы случайно не посчитали вас собакой.

    Уголовное дело, которое было возбуждено после расстрела собак неизвестными в районе дома № 160/2 по улице Ломоносова в Благовещенске, переквалифицировано. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», статья 213 «Хулиганство» заменена на 245-ю, часть 2 «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, повлекшее их гибель».

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