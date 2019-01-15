Ансамбль из Циолковского стал призером на конкурсе в Москве

Вокально-инструментальный ансамбль «Ника» из Циолковского Свободненского района выиграл восемь номинаций на IV международном конкурсе «Аллея звёзд», проходившем в Москве.

Арт-студия «Ника» была создана 6 лет назад по инициативе Екатерины Колесниковой – преподавателя, концертмейстера, артиста камерного ансамбля и сольного исполнителя города Циолковский.

Осенью 2018 года руководитель студии обратилась в администрацию Циолковского в рамках проекта «Открытый муниципалитет»: «Ансамбль вывезти на конкурс сложно, номинации ВИА в областных конкурсах и фестивалях не бывает, так как вид этого музыкального исполнительства сейчас очень редкий. В Москве в 2019 году с 12 по 15 января будет проходить конкурс "Академия звезд", на котором учредили специальную номинацию – ВИА. На этом конкурсе наши дети могли бы увидеть своих "соратников" по искусству, почерпнуть многое в профессиональном плане, в культуре звука, в виртуозном исполнительстве», – написала Екатерина в письме и попросила выделить денежные средства на организацию поездки детей на этот конкурс.

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий встретился с участниками «Ники», после чего принял решение профинансировать участие ВИА в конкурсе.Денежные расходы на поездку коллектива разделили администрация ЗАТО Циолковский, филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» и ООО «Манжур».

В результате ансамбль стал призером или победителем в восьми номинациях. Катя Лисунова стала дипломантом 1 степени в номинациях джаз вокал и эстрадный вокал; Вероника Колесникова – дипломант 1 степени в номинации эстрадный вокал; Полина Малашонок – дипломант 1 степени в номинации вокал. Дипломантом 1 степени стало также трио «Трилины».

Кроме того, Полина Даутова стала лауреатом 2 степени в номинации эстрадный вокал. Дуэт преподавателей Игоря Макрицкого и Екатерины Колесниковой стал лауреатом 3 степени, как и ВИА «Ника» в целом. За последнюю номинацию коллектив получил «рубиновый грант» на 5 000 рублей, сообщает пресс-служба ЗАТО Циолковский.