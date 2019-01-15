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15января
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сегодня, 12:50 0

День обещает быть ветреным: прогноз погоды в Приамурье на 16 января

День обещает быть ветреным: прогноз погоды в Приамурье на 16 января
Фото: Амур.инфо

16 января ночью в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдет слабый снег. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров. Температура воздуха опустится до 23...28, в отдельных районах – до 33...38 ниже нуля.

Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Порывистый ветер с северо-запада, севера разгонится до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 20...25, местами будет около минус 35.

В Благовещенске ночью осадков не ожидается. Ветер подует с северо-запада, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Температура будет держаться в пределах 24...26 со знаком минус. Днем в городе малооблачно, без осадков. Ветер подует с северо-запада с порывами до 14 метров в секунду. Уличные термометры покажут 18...20, сообщает Амурский гидрометцентр.

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