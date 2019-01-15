Лобода рассказала, почему устроила «концерт» в аэропорту

В интервью изданию SUPER артистка пояснила, по какой причине так себя вела. «У меня нулевая толерантность к непрофессионализму», – заявила Светлана Лобода. Певица отметила, что для зрителей, пришедших к ней на концерт и заплативших за билет, она должна отработать выступление на 200 %, чтобы не потерять доверия. А в этом случае речь идет об услугах VIP-терминала, за которые артистке пришлось выложить немалые деньги и к которым она прибегла, чтобы успеть на первый генеральный прогон своего нового шоу. Соответственно, подчеркнула Лобода, от сотрудников VIP-терминала она ожидала качественного подхода к работе.

Одним скандалом певица не ограничилась. Она также оформила официальную претензию на плохое обслуживание в аэропорту.