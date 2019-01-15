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сегодня, 12:16 1

Лобода рассказала, почему устроила «концерт» в аэропорту

Лобода рассказала, почему устроила «концерт» в аэропорту
Фото: instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru

Недавно певица Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту. Видео с гневным монологом Лободы попало в Сеть. После этого певица решила рассказать причину конфликта.

В интервью изданию SUPER артистка пояснила, по какой причине так себя вела. «У меня нулевая толерантность к непрофессионализму», – заявила Светлана Лобода. Певица отметила, что для зрителей, пришедших к ней на концерт и заплативших за билет, она должна отработать выступление на 200 %, чтобы не потерять доверия. А в этом случае речь идет об услугах VIP-терминала, за которые артистке пришлось выложить немалые деньги и к которым она прибегла, чтобы успеть на первый генеральный прогон своего нового шоу. Соответственно, подчеркнула Лобода, от сотрудников VIP-терминала она ожидала качественного подхода к работе.

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Светик устала😳#репа

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Одним скандалом певица не ограничилась. Она также оформила официальную претензию на плохое обслуживание в аэропорту.

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#ТВ #экономика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Может кто-то не знает на ДВ, кто такая Лобода, так скандалом и попиарилась...

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