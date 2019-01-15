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15января
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сегодня, 12:03 1

В Завитинске к людям вышла лиса (видео)

В Завитинске к людям вышла лиса (видео)
Фото: кадр видео

Пользователи Сети делятся видео, снятым в Завитинске. Ролик запечатлел лису, которая вышла к домам. Кто снял эти кадры, неизвестно, как и то, больно ли животное.

Глава Завитинска Татьяна Доценко рассказала ИА «Амур.инфо», что в администрацию города по данному случаю письменных или устных обращений не было. Но в социальных сетях, отметила глава, действительно ходит информация о визите лисы.

Ранее в Амурской области фиксировали случаи бешенства среди животных – как диких, так и домашних. Болезнь выявлена в Михайловском, Завитинском, Константиновском и Октябрьском районах. В Бурейском районе у лис подозревали бешенство. 14 января сообщалось о серьезном случае, возможно, связанном с бешенством, в селе Новочесноково Михайловского района. Там собака напала на других животных.

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#животные #Завитинск

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