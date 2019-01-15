В Завитинске к людям вышла лиса (видео)

Фото: кадр видео

Пользователи Сети делятся видео, снятым в Завитинске. Ролик запечатлел лису, которая вышла к домам. Кто снял эти кадры, неизвестно, как и то, больно ли животное.

Глава Завитинска Татьяна Доценко рассказала ИА «Амур.инфо», что в администрацию города по данному случаю письменных или устных обращений не было. Но в социальных сетях, отметила глава, действительно ходит информация о визите лисы.

Ранее в Амурской области фиксировали случаи бешенства среди животных – как диких, так и домашних. Болезнь выявлена в Михайловском, Завитинском, Константиновском и Октябрьском районах. В Бурейском районе у лис подозревали бешенство. 14 января сообщалось о серьезном случае, возможно, связанном с бешенством, в селе Новочесноково Михайловского района. Там собака напала на других животных.