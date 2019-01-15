Дмитрий Певцов недоволен поведением фанатов

Дмитрий Певцов редко высказывает недовольство. Но терпению 55-летнего актера пришел конец, когда в его гримерную ворвались фанаты.

В Instagram Певцов записал прямой эфир, в котором призвал к порядку театральных зрителей, которые слишком многое себе позволяют.

Певцов рассказал, что недавно в его гримерку почти без стука ворвались поклонники. По словам актера, он едва успел надеть штаны. Посетители просили дать автограф и сфотографироваться с ними, но Дмитрий отказал, сообщает Cosmo.ru.

«Я попросил их уйти тем же путем, как они попали в гримерку. Сказал, что они могут подождать меня около служебного входа и тогда получат автограф или фото на память. В итоге они не появились. Очевидно, обиделись, что я их так выпроводил. Друзья мои, нужно же помнить про нормы приличия. Служебные помещения принадлежат артистам, и вас там быть не должно. Я не хочу, чтобы в мою гримерку врывались, когда я переодеваюсь, и требовали что-то», – высказался артист. Он призвал: «Товарищи зрители, знайте свое место!»

Артист отметил, что в театре бывают и другие нарушения приличия. Пьяные зрители лезут на сцену, пытаются ради фото со звездой оттолкнуть других поклонников, не вовремя идут к выступающим с букетами и ручками для автографов. «В театре существует строго отлаженная система, ее нарушение раздражает», – заявил Певцов.

При этом актер признает, что зависит от поклонников. «Зрители – наши равноправные партнеры. Без вас, дорогие зрители, бессмысленно существование актеров. Я с огромным уважением отношусь к публике», – отмечает Дмитрий.