Пять амурских компаний представят товары на «Продэкспо-2019»

На международной продовольственной выставке «Продэкспо-2019» в Москве Амурскую область представят пять компаний. Они презентуют амурский мед, «шелковый» тофу, ремесленный сыр, эко сладости, гранолу и соевое масло. Предприниматели уже готовят груз к отправке в Москву.

«Мы решили везти в столицу амурский ремесленный сыр. Вообще у нас более 60 наименований и мы пока до конца не определились, какой будет ассортимент, но я уже точно знаю, что обязательно возьмем авторский сыр «Амурская коровка». Это полутвердый сыр, выдержанный около полугода, с ярким сливочным вкусом и дырочками. Уверены, гости выставки его обязательно оценят», – поделилась владелица благовещенской сыроварни Юлия Бобылева.

На выставке презентуют еще один интересный сыр – с пажитником. Эта специя после созревания придает продукту необычный привкус свежего сена. Гости «Продэкспо-2019» также смогут попробовать знаменитый амурский мёд и крем-мёд, который готовится с добавлением различных ягод, орешков и других даров амурской тайги. Посетителям павильона расскажут о том, как в Приамурье производят соевое масло, делают воздушный «шелковый» тофу и тофу по-японски, полезные сладости, приготовленные без добавления сахара.

26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019» пройдет с 11 по 15 февраля. Ожидается, что участие в ней примут более 2,5 тысячи компаний из 60 стран мира. Это крупнейший в России и Восточной Европе международный форум в сфере пищевой индустрии.

«В новом году это первая крупная выставка, куда едут амурские товаропроизводители. Мы уже зарегистрировались на площадке в Экспоцентре в павильоне «Регионы России». Центр поддержки экспорта Амурской области оплатил выставочное место. Уже состоялся общий сбор, где обсудили, как будет выглядеть павильон региона. Мы разрабатываем дизайн-макет с учетом пожеланий экспортеров», – рассказала руководитель Центра Ирина Палаева.

Еще одно крупное мероприятие, где Амурская область уже подтвердила свое участие – международная выставка SEAL, которая пройдет в Шанхае (КНР), сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.