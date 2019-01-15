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15января
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В трех амурских селах год начался с отключения электричества из-за сбитых автомобилями ЛЭП

В трех амурских селах год начался с отключения электричества из-за сбитых автомобилями ЛЭП

Амурские электрические сети с начала года уже трижды проводили аварийно-восстановительные работы на ЛЭП, поврежденных автомобилистами. Обо всех случаях повреждения линий электропередачи сторонними лицами было сообщено в полицию. По каждому повреждению энергооборудования проводится разбирательство, высчитывается ущерб.

Так, в Завитинском районе 1 января легковым автомобилем была сбита железобетонная опора ВЛ 10 кВ. На 2 часа 20 минут без электроснабжения осталось село Камышенка. В селе Черемхово также легковым автомобилем была сбита опора вечером 1 января, а 2 января в селе Томичи Белогорского района неизвестным транспортом была сбита угловая анкерная опора и оборваны провода в трех пролетах. На восстановление поврежденной линии потребовалось восемь часов.

В 2018 году из-за воздействия сторонних лиц зарегистрировано 90 отключений электроэнергии в сетях ДРСК в Амурской области. Из них 47 из-за сбитых опор автомобилистами, 36 случаев повреждения ЛЭП организациями, проводившими работы в охранных зонах ВЛ без разрешения электросетевой организации. И также было 7 падений деревьев на провода при незаконной вырубке. Во всех случаях без электроснабжения оставались потребители. Опоры сбивали легковые и грузовые автомобили, тракторы и комбайны, экскаваторы рвали кабельные и воздушные линии во время работ в охранных зонах без согласования с электросетевой компанией.

Энергетики напоминают, что проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия, в ведении которых находятся сети. Нарушение требований Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В, если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность: физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда; юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ, сообщает пресс-служба ДРСК.

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#происшествия #энергетика

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