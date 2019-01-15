В Свободненскую поликлинику купили рентгенологический комплекс за 20 миллионов рублей

Фото: amurzdrav.ru

Министерством здравоохранения Амурской области закуплено новое цифровое медицинское оборудование для ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника». Приобретение сделано за счет средств иного межбюджетного трансферта при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока.

Техника дорогостоящая, сообщает пресс-служба амурского минздрава. Цена телеуправляемого рентгенологического комплекса «ТелеКорд-МТ» – более 20 миллионов рублей. В 6 миллионов 700 тысяч обошлась рентгенодиагностическая цифровая установка ГАММА. Еще около 4 миллионов рублей было направлено на приобретение ультразвуковой системы Affiniti 50.

Для установки оборудования поликлиника заблаговременно провела ремонт и подготовила помещения.

«Данное оборудование позволит значительно улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи населению. Рентгенологический комплекс на 3 рабочих места служит для выполнения скопических методов рентгенологического обследования, которые ранее в поликлинике не проводились (ирригоскопия, рентгеноскопия желудка, пищевода). Новый флюорографический аппарат, ультразвуковой аппарат позволят увеличить пропускную способность, что в свою очередь снизит очередность на обследование. Вообще, для нас это, конечно же, большой шаг вперед», – говорит главный врач ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» Ирина Юдина.

С помощью оборудования медики смогут не только повысить уровень качества и доступности этих видов исследований, но и сохранять данные и медицинские изображения в архиве, при необходимости – производить передачу данных в электронном виде, в том числе в рамках телемедицины.

Специалисты поликлиники прошли соответствующее обучение и уже активно работают на новой аппаратуре.