В соцсетях сообщают о случае вандализма в Тамбовке (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал видеозапись, сделанную, по его сведениям, в селе Тамбовка Тамбовского района. Утверждается, что на кадрах – случай вандализма.

Паблик проинформировал, что в населенном пункте «вандал испортил рекламный щит» на магазине, расположенном на улице 50-летия Октября. На кадрах видно, что мужчина порвал баннер.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что сообщения в полицию по данному факту не поступали. По информации, размещенной в интернете, ОМВД России по Тамбовскому району проводит проверку.

Видео: instagram.com/kriminal.blg