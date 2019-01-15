Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:03 0

В соцсетях сообщают о случае вандализма в Тамбовке (видео)

В соцсетях сообщают о случае вандализма в Тамбовке (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал видеозапись, сделанную, по его сведениям, в селе Тамбовка Тамбовского района. Утверждается, что на кадрах – случай вандализма.

Паблик проинформировал, что в населенном пункте «вандал испортил рекламный щит» на магазине, расположенном на улице 50-летия Октября. На кадрах видно, что мужчина порвал баннер.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что сообщения в полицию по данному факту не поступали. По информации, размещенной в интернете, ОМВД России по Тамбовскому району проводит проверку.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 421

#происшествия

распечатать


Происшествия

В трех амурских селах год начался с отключения электричества из-за сбитых автомобилями ЛЭП
Происшествия

Амурские спасатели вызволили двух собак, попавших в беду
Происшествия

Жильцы ряда многоквартирных домов в поселке Бурея жалуются на холод в квартирах
Происшествия 2

Житель Новобурейского отдал мошеннику 75 тысяч рублей

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь