Пострадавшей после наезда автобуса благовещенке ампутировали палец на ноге

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«Одного свидетеля нашел, в полиции попросили найти еще свидетелей, которые подтвердят, что жена переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Потому что может быть возбуждено уголовное дело за тяжкие телесные повреждения, которые нанесли супруге. Ее прооперировали, лежит в травматологии. Ей ампутировали палец на правой ноге. Мы надеемся и верим, что собрали ей стопу за ночь, может быть, заживет. Если нет, то будет полностью ампутация стопы», – тяжело вздыхает Яков, муж пострадавшей Ирины.

Происшествие случилось в 21:20 14 января. Сообщается, что 36-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в районе пересечения улиц Калинина и Красноармейской. В этот момент на нее наехал маршрутный автобус. По имеющейся информации, это был 106 маршрут.

«Я только от жены приехал. Она запомнила слова водителя, которые он ей сказал, что его ослепили, и он ее не увидел. Но она говорит, что там ни одной машины не было, потому что она налево посмотрела. Она всегда смотрит по сторонам, прежде чем перейти дорогу, мы и детей наших этому учим», – говорит Яков.

Всех свидетелей и очевидцев мужчина просит звонить ему: 8914-384-72-24.

Происшествием занимаются правоохранительные органы. «Водитель 1968 года рождения управлял маршрутным автобусом и допустил наезд на пешехода – женщину 1982 года рождения. На месте работали сотрудники полиции. Девушка доставлена в больницу, полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего», – прокомментировала начальник отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД Мария Забыкина.