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15января
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Амурские спасатели вызволили двух собак, попавших в беду

Амурские спасатели вызволили двух собак, попавших в беду
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli

В течение двух дней спасатели поисково-спасательной группы Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ спасли двух животных. В беду попали собаки. Специалистов на помощь вызвали неравнодушные местные жители.

Первое происшествие случилось на помойке: собака с куском цепи, прикрепленной к ошейнику, зацепилась за мусорный бак и не могла освободиться. Спасатели, вызванные на место происшествия, смогли ей оперативно помочь.

Второй случай произошел в понедельник, 14 января. Бездомный пес упал в заброшенный колодец – об этом происшествии также сообщили очевидцы. Собаку удалось достать с помощью специальной петли, а колодец спасатели прикрыли подручными средствами, чтобы не допустить падений животных или людей, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#животные #происшествия

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