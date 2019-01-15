Жильцы ряда многоквартирных домов в поселке Бурея жалуются на холод в квартирах

В амурском поселке Бурея жильцы многоквартирных домов – № 15-27, № 44, № 46 на улице Желябовского и дома № 47 на улице Октябрьской – жалуются на низкую температуру в квартирах. По их словам, в котельной на выходе тепло не превышает 50 градусов, а в квартирах у людей изо рта идет пар.

Жалоба в ОНФ поступила в начале января 2019-го. Жильцы сообщили, что температурный режим в домах не выдерживается с начала этого отопительного сезона. «В квартирах холодно, изо рта идет пар, топят котлы впустую, переводят уголь, тепла от него никакого. Деньги жителей тоже сгорают, а качества услуг нет. В котельной на выходе 50 градусов тепла, минус потери в тепловой сети, потерявшей изоляцию, и до подачи в дома на общедомовые приборы учета доходит всего 40-42 градуса тепла», – рассказали жители.

Они обращались за помощью в разные инстанции. По их словам, во второй половине декабря на котельную поставили два вагона качественного красноярского угля, но его хватило ненадолго, и в первых числах нового года батареи в квартирах опять стали холодными. Вмешаться в ситуацию граждане попросили активистов ОНФ.

О неблагоприятной обстановке в поселке Бурея общественники поставили в известность министерство ЖКХ Амурской области, к которому обратились за содействием в обеспечении необходимого температурного режима. По отзывам граждан, в последние два дня в квартирах заметно потеплело, сообщает сайт ОНФ.

«Сегодня руководителю профильного министерства, а также в адрес главы Бурейского района и начальника областной государственной жилищной инспекции нами направлены официальные письма с требованием принять действенные меры по созданию комфортных условий проживания людей в многоквартирных домах. Ситуация находится под нашим контролем и будет оставаться в рабочей повестке до окончательного решения проблемы», – отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.