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15января
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сегодня, 10:26 12

Глава правительства: длинные новогодние каникулы вредны для экономики РФ

Глава правительства: длинные новогодние каникулы вредны для экономики РФ
Фото: Амур.инфо

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев, вручая премии правительства в области СМИ, заявил, что продолжительные новогодние каникулы вредят экономике. «Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», – сказал он.

Как пишет РИА Новости, с таким мнением не согласился глава федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. «Это правильные, хорошие каникулы. Когда страна хорошо отмечает, она выполняет план по реализации продукции, плюс люди отдыхают», – сказал он.

По словам главы ФНПР, длинные новогодние праздники важны для семей с детьми. «Если у детей каникулы, и мы хотим, чтобы гармонично развивались семьи, чтобы у нас было гармоничное общество, то родители должны быть вместе с детьми», отметил Шмаков.

Он отметил, что те граждане, которые хотят в новогодние дни лишь употреблять алкоголь, они и в рабочие дни «напиваются и ничего не создают».

В эти новогодние праздники жители России отдыхали десять дней. Также, согласно постановлению правительства, длинные выходные ждут россиян в майские праздники – с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

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#Новый год #праздники #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Правительство вредно для народа-однозначно

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Кто это говорит?трушебот,который топит за главу этого правительства.Двуличный лжец.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Семён перелогинься в Олдлорда-русофоб

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Главу этого правительства выбрал ПРЕЗИДЕНТ, выбранный народом. Партия НЕ ВЫБИРАЕТ премьера.

    так что двуличный лжец это оператор бота "Семён Васлиьевич А."

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    55 минут назад

    Результаты голосования за кандидата в ГД разместить?Не поленюсь!

  • Братеев1

    Братеев1
    53 минуты назад

    ты не поленись за Путина не голосовать-русофоб

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    52 минуты назад

    Братеев1

    ты не поленись за Путина не голосовать-русофоб



    этот как раз по ленится :)) Вернее, у него иная установка, нужно обвинять во всех бедах ЛДПР, ведь именно из-за ЛДПр в стране президент Путин, который привёл во главу правительства Медведева, который выставил свою команду - Правительство, сформированное из Единоросов. А виновато во всём ЛДПР.

  • Братеев1

    Братеев1
    49 минут назад

    да Семён мастер высера против ЛДПР

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

    Братеев1

    да Семён мастер высера против ЛДПР



    нет, до мастера ему далеко, Мастер высера тут один Андрюша Попов, вот уж кого признать засранцем можно, так это его. Таких наглых лжецов ещё постараться найти нужно.

  • Алиса65

    Алиса65
    12 минут назад

    Кто-то ещё верит в выборы???

  • arahna

    arahna
    5 минут назад

    Я думаю наоборот мало этих праздничных дней и вообще пора уже давно перейти на 6-ти часовой рабочий день. Станков и роботов всяких понастроили все это крутится, вертится зарабатывает еще большую прибавочную стоимость для буржуев. А рабочий день не уменьшается им все мало. Эти противоречия между классом буржуев и классом пролетариата однажды разрешаться!

  • Туж2

    Туж2
    3 минуты назад

    Алиса65

    Кто-то ещё верит в выборы???



    члены секты "честные выборы"

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