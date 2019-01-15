Глава правительства: длинные новогодние каникулы вредны для экономики РФ

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Глава российского кабмина Дмитрий Медведев, вручая премии правительства в области СМИ, заявил, что продолжительные новогодние каникулы вредят экономике. «Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», – сказал он.

Как пишет РИА Новости, с таким мнением не согласился глава федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. «Это правильные, хорошие каникулы. Когда страна хорошо отмечает, она выполняет план по реализации продукции, плюс люди отдыхают», – сказал он.

По словам главы ФНПР, длинные новогодние праздники важны для семей с детьми. «Если у детей каникулы, и мы хотим, чтобы гармонично развивались семьи, чтобы у нас было гармоничное общество, то родители должны быть вместе с детьми», отметил Шмаков.

Он отметил, что те граждане, которые хотят в новогодние дни лишь употреблять алкоголь, они и в рабочие дни «напиваются и ничего не создают».

В эти новогодние праздники жители России отдыхали десять дней. Также, согласно постановлению правительства, длинные выходные ждут россиян в майские праздники – с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.