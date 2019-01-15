Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:03 0

Полицейские Белогорска за 2018 год нашли 30 угнанных автомобилей

Полицейские Белогорска за 2018 год нашли 30 угнанных автомобилей
Фото: avtozakony.ru

За 2018 год на территории Белогорска и Белогорского района зафиксировано 38 фактов преступных посягательств на транспортные средства. В ходе оперативно-профилактических мероприятий и по горячим следам было найдено 30 угнанных автомобилей.

Практически каждый второй случай кражи или угона транспорта регистрировался в микрорайоне Транспортный. Пять фактов зафиксировано в микрорайоне Центральный, четыре – в микрорайоне Мелькомбинат, шесть угонов – в микрорайоне Амурсельмаш, сообщает администрация Белогорска.

«Самыми предпочитаемыми для угонов стали автомобили иностранного производства. Основная масса транспортных средств стала предметом преступного посягательства в воскресенье, вторник, среду. Похищали их чаще в ночное время», – говорит инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения межмуниципального отдела «Белогорский» Светлана Егорова.

Госавтоинспекция призывает всех автовладельцев быть бдительными и осторожными и напоминает основные правила безопасности, благодаря которым можно сохранить свой автомобиль от механических повреждений и предотвратить попытку угона или кражи. Не стоит передавать ключи от автомобиля неизвестным лицам под любым предлогом. Выходя из автомобиля, необходимо закрывать все окна и двери, не стоит оставлять в салоне автомобиля ключи зажигания. В целях длительной стоянки автомобиля не оставлять его во дворах жилых домов, не оставлять в салоне автомобиля ценные вещи, сумки, кошельки и борсетки, мобильные телефоны, денежные средства, документы. Они в большинстве своем привлекают внимание мелких воришек, которые могут разбить окно. Также необходимо по возможности оборудовать гараж хотя бы автономной сигнализацией или современными замками.

Жителей города и района, обнаруживших, что их автомобиля нет на том месте, где они оставили его накануне, просят сразу сообщить о случившемся в дежурную часть МО МВД России «Белогорский» по телефонам: 2-07-53, с мобильного телефона 102.

Просмотров всего: 318

#администрация Белогорска

распечатать


Спорт

В Белогорске откроют специализированный тир
Общество

В Возжаевке восстанавливают 2 200 метров изношенной канализации
Общество 1

В горпарке Белогорска появится «Биоробот»
Спорт 15

В белогорском ФОКе установили светодиодный экран в плавательном бассейне
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь