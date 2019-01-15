Полицейские Белогорска за 2018 год нашли 30 угнанных автомобилей

За 2018 год на территории Белогорска и Белогорского района зафиксировано 38 фактов преступных посягательств на транспортные средства. В ходе оперативно-профилактических мероприятий и по горячим следам было найдено 30 угнанных автомобилей.

Практически каждый второй случай кражи или угона транспорта регистрировался в микрорайоне Транспортный. Пять фактов зафиксировано в микрорайоне Центральный, четыре – в микрорайоне Мелькомбинат, шесть угонов – в микрорайоне Амурсельмаш, сообщает администрация Белогорска.

«Самыми предпочитаемыми для угонов стали автомобили иностранного производства. Основная масса транспортных средств стала предметом преступного посягательства в воскресенье, вторник, среду. Похищали их чаще в ночное время», – говорит инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения межмуниципального отдела «Белогорский» Светлана Егорова.

Госавтоинспекция призывает всех автовладельцев быть бдительными и осторожными и напоминает основные правила безопасности, благодаря которым можно сохранить свой автомобиль от механических повреждений и предотвратить попытку угона или кражи. Не стоит передавать ключи от автомобиля неизвестным лицам под любым предлогом. Выходя из автомобиля, необходимо закрывать все окна и двери, не стоит оставлять в салоне автомобиля ключи зажигания. В целях длительной стоянки автомобиля не оставлять его во дворах жилых домов, не оставлять в салоне автомобиля ценные вещи, сумки, кошельки и борсетки, мобильные телефоны, денежные средства, документы. Они в большинстве своем привлекают внимание мелких воришек, которые могут разбить окно. Также необходимо по возможности оборудовать гараж хотя бы автономной сигнализацией или современными замками.

Жителей города и района, обнаруживших, что их автомобиля нет на том месте, где они оставили его накануне, просят сразу сообщить о случившемся в дежурную часть МО МВД России «Белогорский» по телефонам: 2-07-53, с мобильного телефона 102.