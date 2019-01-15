Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:52 2

Житель Новобурейского отдал мошеннику 75 тысяч рублей

Житель Новобурейского отдал мошеннику 75 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

В Амурской области произошел очередной случай мошенничества с использованием интернета. В случившемся разбираются полицейские.

В дежурную часть МО МВД России «Бурейский» поступило сообщение от 32-летнего жителя поселка Новобурейский. Мужчина сообщил, что у него обманом похитили деньги.

Предварительно установлено, что амурчанин нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже автомобиля. Транспортное средство якобы находилось в Свободном. Он созвонился с «продавцом» и, после обсуждения состояния машины и цены, решил ее приобрести без предварительного осмотра.

В качестве предоплаты мужчина, представившийся владельцем авто, попросил перевести на банковскую карту 5 000 рублей, а в качестве гаранта сделки назвал свое имя, номер карты и адрес проживания. После этого «продавец» еще несколько раз просил амурчанина перевести предоплату. В итоге общая ее сумма составила 75 000 рублей.

Выехав в Свободный для завершения сделки, мужчина обнаружил, что по указанному адресу проживают иные лица, не имеющие к автомобилю никакого отношения. Телефонный номер «продавца» оказался выключен. По прибытии в Новобурейский амурчанин обратился в полицию с заявлением.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

«Данный способ мошенничества довольно распространенный в нашем регионе. Будьте бдительны и внимательны при совершении сделок купли-продажи товара через интернет. Не перечисляйте предоплату или полностью сумму за товар "продавцу". Все операции по купле-продаже необходимо проводить лично и только после того, как ознакомитесь с документами на приобретаемый товар и лично увидите то, что вам продают», – отмечают в ведомстве.

Просмотров всего: 1212

#интернет #происшествия #финансы

распечатать


Происшествия

В трех амурских селах год начался с отключения электричества из-за сбитых автомобилями ЛЭП
Происшествия

В соцсетях сообщают о случае вандализма в Тамбовке (видео)
Происшествия

Амурские спасатели вызволили двух собак, попавших в беду
Происшествия

Жильцы ряда многоквартирных домов в поселке Бурея жалуются на холод в квартирах
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    49 минут назад

    Вы простите, но это полный ...

  • Алиса65

    Алиса65
    6 минут назад

    Пока живут на свете дураки....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь