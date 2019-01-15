Житель Новобурейского отдал мошеннику 75 тысяч рублей

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В Амурской области произошел очередной случай мошенничества с использованием интернета. В случившемся разбираются полицейские.

В дежурную часть МО МВД России «Бурейский» поступило сообщение от 32-летнего жителя поселка Новобурейский. Мужчина сообщил, что у него обманом похитили деньги.

Предварительно установлено, что амурчанин нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже автомобиля. Транспортное средство якобы находилось в Свободном. Он созвонился с «продавцом» и, после обсуждения состояния машины и цены, решил ее приобрести без предварительного осмотра.

В качестве предоплаты мужчина, представившийся владельцем авто, попросил перевести на банковскую карту 5 000 рублей, а в качестве гаранта сделки назвал свое имя, номер карты и адрес проживания. После этого «продавец» еще несколько раз просил амурчанина перевести предоплату. В итоге общая ее сумма составила 75 000 рублей.

Выехав в Свободный для завершения сделки, мужчина обнаружил, что по указанному адресу проживают иные лица, не имеющие к автомобилю никакого отношения. Телефонный номер «продавца» оказался выключен. По прибытии в Новобурейский амурчанин обратился в полицию с заявлением.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

«Данный способ мошенничества довольно распространенный в нашем регионе. Будьте бдительны и внимательны при совершении сделок купли-продажи товара через интернет. Не перечисляйте предоплату или полностью сумму за товар "продавцу". Все операции по купле-продаже необходимо проводить лично и только после того, как ознакомитесь с документами на приобретаемый товар и лично увидите то, что вам продают», – отмечают в ведомстве.