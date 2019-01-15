В Благовещенске вновь начался суд по делу Марии Полоз, но по более тяжкой статье

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В понедельник, 14 января, в Благовещенском городском суде началось очередное рассмотрение нашумевшего уголовного дела Виталия Иевлева. Но теперь его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице Марии Полоз.

Как сообщало Амур.инфо, благовещенка Мария Полоз и Виталий Иевлев поссорились в ночном клубе в сентябре 2017 года. Во время выяснения отношений мужчина толкнул девушку на лестнице, в результате она получила тяжелую черепно-мозговую травму. По словам Виталия, все случилось не намеренно.

Сразу после происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой молодому человеку грозило реальное лишение свободы. Однако затем оно было переквалифицировано на более мягкую 118 статью – «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности». На смягчении статьи настаивали родные Марии, мотивируя тем, что рассчитывали на помощь Виталия.

Затем отношения мамы Марии и зятя расстроились, и она стала добиваться, чтобы его судили по более серьезной статье. Мировой суд трижды возвращал дело на доследование. При этом и Виталий, и сама Мария настаивали на прекращении дела в связи с примирением сторон.

Несмотря на протесты стороны защиты, обвинение в итоге добилось, чтобы перед судом Виталий предстал по обвинению именно в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней – 8 лет лишения свободы.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением было передано в суд. 14 января началось рассмотрение дела по существу. На следующем заседании будут допрашивать свидетелей, сообщили в пресс-службе горсуда.