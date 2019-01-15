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15января
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сегодня, 09:45 1

Дмитрий Медведев: за ценами на бензин внимательно следит правительство

Дмитрий Медведев: за ценами на бензин внимательно следит правительство
Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. А зампред правительства Дмитрий Козак заверил, что пока они соответствуют договоренностям с крупнейшими поставщиками. Но при отклонениях главам этих компаний напомнят положения соглашений.

«Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения, – потребовал премьер на совещании со своими заместителями. – А если ситуация где-то будет дестабилизирована – принимать различные меры реагирования, включая меры и антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим самым соглашением».

Дмитрий Козак сообщил, что по состоянию на 14 января рост цен на топливо составил 1,7 процента. Это соответствует договоренностям между правительством и нефтяниками, оформленным в специальное соглашение осенью, поскольку кабинет министров согласился на повышение стоимости бензина в январе в связи с увеличением НДС на 2 процента. Об этом сообщает «Российская газета».

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#бензин #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Правительство следит, чтоб они не опустились ненароком и было на что сгонять в Штаты к детям.

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