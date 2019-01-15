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15января
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сегодня, 09:47 0

В некоторых районах слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 15 января

В некоторых районах слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 15 января
Фото: amur.info

В Амурской области 15 января ожидается увеличение облачности, местами пройдет слабый снег. В южных и центральных районах дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. На севере ветер дует с юго-запада, его скорость составляет 2-7 метров в секунду, местами 12 метров в секунду.

Термометры в регионе покажут 15…20 градусов ниже нуля, местами в северных районах столбики термометров опустятся до 25…30 градусов мороза. На дорогах возможен снежный накат, гололедица.

В Благовещенске в этот день небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит минус 13…15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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