В России появится единый экологический оператор для курирования мусорной реформы

В России появится общероссийский «мусорный» оператор. Он займется формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Указ о создании публично-правовой компании подписал президент.

Компания создается для обеспечения норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации нацпроекта «Экология». Она займется выкупом земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для работы с ТКО. Кроме того, будет приобретать здания и сооружения, оборудование по обработке, утилизации отходов и специальную технику.

Единую компанию-интегратора по переработке отходов Минприроды предложило создать еще в августе 2018 года. «Создания публично-правовой компании – главного интегратора отрасли мы ждали и готовились к появлению такой структуры. Сегодня уже можно говорить о том, что все со стороны государства сделано, чтобы добиться кардинального качественного изменения в системе обращения с отходами. С помощью "Российского экологического оператора" в новую отрасль экономики пойдут инвестиции, будут применяться самые разные модели для поддержания региональных проектов», – отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Планируется, что единый оператор будет работать с регоператорами, также через нее будут идти экологические сборы. Средства будут распределяться регионам на реализацию проектов по переработке и утилизации мусора. По словам министра, до 2024 года в России должно быть построено 200 современных мусороперерабатывающих комплексов, из них 39 уже в этом году и примерно по 40 сортировочно-перерабатывающих комплексов планируется вводить в строй ежегодно. При этом министр уточнил, что инвестиции в строительство мусороперерабатывающих заводов в России могут достичь 75 миллиардов рублей. Из них 15 миллиардов министерство рассчитывает получить до 2024 года в виде экосбора. Еще 50-60 миллиардов в строительство мусороперерабатывающих заводов вложит государство.

До 2024 года в России должно быть построено 200 современных мусороперерабатывающих комплексов, из них 39 – уже в этом году.

С 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО перешли лишь 69 регионов. При этом, по словам Кобылкина, даже из них не все перешли на новые принципы работы полностью. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 года. Остальные 13 оказались не готовы к мусорной реформе, сообщает «Российская газета».

Среди них находится и Амурская область. В конце декабря было принято решение перенести старт реформы на 1 апреля 2019 года. Кроме того, обсуждается вопрос переноса начала реформы на год.