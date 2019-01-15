В Приамурье появятся 4 новых путепровода, в том числе в Свободном

В Амурской области планируется построить 4 путепровода: в Свободном, Новобурейском, Серышеве и Завитинске. Об этом на встрече говорили губернатор Приамурья Василий Орлов и министр транспорта России Евгений Дитрих.

Администрация Свободного подготовила технико-экономическое обоснование для строительства нового путепровода взамен рухнувшего в октябре 2018 года. Документацию уже передали на госэкспертизу. Весной текущего года будет готово ее решение и озвучена стоимость строительства объекта.

В настоящее время ведется проектирование нового путепровода через транссибирскую магистраль в поселке Новобурейском. В планах – строительство еще двух путепроводов через железнодорожную магистраль в Завитинске и Серышеве.

Ранее Амур.инфо сообщало, что жители Серышева опасаются, что местный путепровод повторит судьбу Свободненского. Мостовой переход пересекает реку Томь. Он рассчитан на проезд автомобилей в одном направлении. При этом мостом пользуются как легковые, так и грузовые машины.

«Едешь за грузовиком по этому мосту – мост волной идет. Волна проходит прямо по этому мосту, и чувствуется, что машину аж подкидывает. Я не знаю, прочно или не прочно он держится, но многие водители говорят, что есть такой эффект», – рассказывал Амур.инфо местный житель.

Министр транспорта России выразил готовность поддержать работу региона в данном вопросе.

На встрече также обсудили возможность передачи в федеральную собственность автомобильной дороги аэропорт Игнатьево – космодром Восточный. «Со строительством космодрома Восточный, развитием ТОР "Свободный", магистрального трубопровода "Сила Сибири" интенсивность пассажиропотока и грузоперевозок по маршруту Благовещенск – Свободный – космодром Восточный значительно возросла. И на перспективу прогнозируется еще больший рост. Автодороги по этому маршруту не в должной мере соответствуют требованиям, обеспечивающим безопасность дорожного движения. Из 208 километров дороги более половины требуют реконструкции. Бюджет региона не в силах справиться с такой задачей, в отличие от федерального. Поэтому нам очень важна поддержка позиции региона в этом вопросе со стороны профильного министерства. И я рад, что Евгений Иванович поддержал нас и в этом вопросе», – сказал Василий Орлов.

Кроме этого, на встрече говорили о программе субсидирования авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе для отдельных категорий граждан. Субсидируемые авиаперевозки из Амурской области будут выполняться по 7 маршрутам – из Благовещенска в Екатеринбург, Иркутск, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. Всего на данные маршруты выделено более 142 миллионов рублей.