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15января
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сегодня, 10:04 6

В Приамурье появятся 4 новых путепровода, в том числе в Свободном

В Приамурье появятся 4 новых путепровода, в том числе в Свободном

В Амурской области планируется построить 4 путепровода: в Свободном, Новобурейском, Серышеве и Завитинске. Об этом на встрече говорили губернатор Приамурья Василий Орлов и министр транспорта России Евгений Дитрих.

Администрация Свободного подготовила технико-экономическое обоснование для строительства нового путепровода взамен рухнувшего в октябре 2018 года. Документацию уже передали на госэкспертизу. Весной текущего года будет готово ее решение и озвучена стоимость строительства объекта.

В настоящее время ведется проектирование нового путепровода через транссибирскую магистраль в поселке Новобурейском. В планах – строительство еще двух путепроводов через железнодорожную магистраль в Завитинске и Серышеве.

Ранее Амур.инфо сообщало, что жители Серышева опасаются, что местный путепровод повторит судьбу Свободненского. Мостовой переход пересекает реку Томь. Он рассчитан на проезд автомобилей в одном направлении. При этом мостом пользуются как легковые, так и грузовые машины.

«Едешь за грузовиком по этому мосту – мост волной идет. Волна проходит прямо по этому мосту, и чувствуется, что машину аж подкидывает. Я не знаю, прочно или не прочно он держится, но многие водители говорят, что есть такой эффект», – рассказывал Амур.инфо местный житель.

Министр транспорта России выразил готовность поддержать работу региона в данном вопросе.

На встрече также обсудили возможность передачи в федеральную собственность автомобильной дороги аэропорт Игнатьево – космодром Восточный. «Со строительством космодрома Восточный, развитием ТОР "Свободный", магистрального трубопровода "Сила Сибири" интенсивность пассажиропотока и грузоперевозок по маршруту Благовещенск – Свободный – космодром Восточный значительно возросла. И на перспективу прогнозируется еще больший рост. Автодороги по этому маршруту не в должной мере соответствуют требованиям, обеспечивающим безопасность дорожного движения. Из 208 километров дороги более половины требуют реконструкции. Бюджет региона не в силах справиться с такой задачей, в отличие от федерального. Поэтому нам очень важна поддержка позиции региона в этом вопросе со стороны профильного министерства. И я рад, что Евгений Иванович поддержал нас и в этом вопросе», – сказал Василий Орлов.

Кроме этого, на встрече говорили о программе субсидирования авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе для отдельных категорий граждан. Субсидируемые авиаперевозки из Амурской области будут выполняться по 7 маршрутам – из Благовещенска в Екатеринбург, Иркутск, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. Всего на данные маршруты выделено более 142 миллионов рублей.

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#областная власть #российская власть #строительство

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    "в Свободном, Новобурейском, Серышеве и Завитинске. " Ну наконец то очухались!!!!! Единственное пожелание спроектировать с сделать запасные объездные маршруты, что бы не получилось как в Свободном!

  • Denis86

    Denis86
    1 час назад

    А Белогорску кукиш с маслом? Не сегодня так завтра 20 тыс человек окажутся отрезанными от остального города.

  • Denis86

    Denis86
    1 час назад

    А Белогорску кукиш с маслом? Не сегодня так завтра 20 тыс человек окажутся отрезанными от остального города.

  • Боярин

    Боярин
    34 минуты назад

    Denis86А Белогорску кукиш с маслом? Не сегодня так завтра 20 тыс человек окажутся отрезанными от остального города.


    Там Мелюков путепровод на скотч примотал, так что не сцыте ездите смело...

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    19 минут назад

    Боярин
    Denis86А Белогорску кукиш с маслом? Не сегодня так завтра 20 тыс человек окажутся отрезанными от остального города.


    Там Мелюков путепровод на скотч примотал, так что не сцыте ездите смело...


    По регламенту надо было изолентой синей... Опять кроилово)))

  • Алиса65

    Алиса65
    18 минут назад

    Оказывается, что в Белогорске не построены, как предполагалось в 80е, 3 путепровода, виноваты "клятые коммуняки", с оговоркой на строящийся коммунизм! Так и построили бы, если бы не пришли к власти ренегаты - коммунисты, в том числе и Милюков, кстати, бывший замполит. Интересы у новой власти были другие. Конечно, светлое будущее их тоже интересовало..., но своё, собственное. Вот так и живём - денег нет ни на что, но вы держитесь!

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