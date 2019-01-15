В Красноярске с рук продают разведывательно-дозорную машину: обзор прессы

Сколько получает в Москве врач-гинеколог; что собирается строить Польша рядом с Калининградом; какие поправки внесли в УК власти Украины. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» вас явно заинтересует заметка о том, что в Красноярске выставлена на продажу боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-1. Подобная техника долгое время использовалась в советских вооруженных силах. Долго – по той простой причине, что надежна, как тот самый автомат Калашникова. Продавец, которому машина досталась не понять как (хотя что тут непонятного – в России ведь живем!), продает транспорт всего за 1 миллион 200 тысяч рублей.

В ГИБДД пояснили, что для передвижения по улицам обладателю техники нужны права, как на трактор. А вооружение с боевой машины снято. И я подумал, что поставить его при случае обратно не составит труда.

Полный абзац

«Амурская правда» сегодня разбирается в резонансном происшествии, когда живую пенсионерку привезли в морг. Надо отметить, что женщина поутру, после распития спиртных напитков, не подавала признаков жизни, что и натолкнуло вызванного полицейского направить ее сразу в морг, без констатации смерти медиками. История эта в считанные минуты облетела не только Амурскую область, но и благодаря вездесущему интернету стала доступной всему человечеству. Грубо говоря, опять вляпались.

Очень интересно

Далее, изучая «Амурку», скажу, что здесь абсолютно все материалы достойны внимания. Как пропустить заметку о том, что же в самом деле произошло в том месте, где оползнем перекрыло русло Буреи! Почему в тот район завезли огромное количество взрывчатки? Почему туда перебрасывается спецтехника военно-космических сил страны? Почему названную зону оцепили военные?

А разве не интересно узнать, как будут помогать внедрять цифровое телевидение пенсионерам? А разве можно пропустить статью, в которой Д. Рогозин сказал, что уникальный космодром Восточный запоминается не удачным пусками, а объемом воровства?!

И я еще не назвал как всегда пронзительной рецензии Андрея Митрофанова, в данном случае – на фильм «Праздник»! В общем, не пропустите сегодняшнюю «Амурскую правду» не потому, что она главная газета области, а потому что – интересная!

Вам статья

Давайте посмотрим, чем примечательна сегодня «Комсомольская правда». Взяв ее в руки, вы сразу же споткнетесь о небольшую заметку, в которой названы самые высокооплачиваемые профессии. Например, врач-гинеколог получает на руки свыше 500 000 рублей! Правда, сразу отмечу – речь о Москве. Замечательная работа: и деньги, и все остальные удовольствия.

Еще в списке – менеджеры по продаже нефтепродуктов, финансисты, командиры воздушных судов. И пока вы подбираете будущую профессию своему отпрыску, я направлю вас к заметке о том, что в конце концов можно дарить чиновнику, чтобы не посадили за дачу взятки – этот материал находится рядом с вышеназванным.

Также в номере

Еще я прочел о том, что Польша собирается построить рядом с Калининградом разведывательный остров (тоже мне проблема: они построят, а мы взорвем – газовых баллонов хватит). Еще изучил заметку, в которой Россия названа одной из самых умных держав мира – в чем, согласитесь, ничего удивительного: были б дураками, при такой жизни давно бы отдали концы.

На посошок

В общем, прочитав газету от корки до корки, назову самую приметную публикацию о том, что власти Украины внесли поправки в Уголовный кодекс. Отныне секс без предварительного и – внимание! - запротоколированного согласия сторон будет приравнен к изнасилованию. А если человек писать не умеет? А если вовремя рядом не окажется нотариуса? А если… Впрочем, что нам думать об украинцах и украинках, своих забот хватает.

И вздохнув при упоминании слова «забота», говорю всем: «Пока!»