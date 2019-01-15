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сегодня, 09:16 4

Четверо амурчан стали миллионерами после выигрыша в лотерею

Четверо амурчан стали миллионерами после выигрыша в лотерею
Фото: Амур.инфо

Согласно статистике государственных лотерей, в 2018 году посетители отделений Почты России приобрели более 68 миллионов лотерейных билетов. Обладателями выигрыша в размере более 1 миллиона рублей стали 206 человек. Это в 2,4 раз больше, чем годом ранее, когда разбогатели 88 человек. Среди счастливчиков, выигравших в 2018 году миллион, – четверо жителей Амурской области.

Из них двое амурчан выиграли суммы от 2 до 5 миллионов рублей, а еще двое – от 1 миллиона до 2 миллионов. Кроме того, 7 жителей Приамурья стали обладателями сумм от 500 тысяч рублей до 999 тысяч рублей.

Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Хабаровском крае, житель которого выиграл 7,3 миллиона. Клиенты Почты России приобретали счастливые билеты в почтовых отделениях Ямало-Ненецкого АО, Забайкальского, Краснодарского и Красноярского краев, в Республиках Башкортостан, Удмуртия, Карачаево-Черкесия и Тыва, в Амурской, Архангельской, Брянской, Калужской, Иркутской, Ростовской, Псковской и Ульяновской областях, Москве и Санкт-Петербурге. 63 клиента почты стали обладателями выигрышей в размере от 500 до 999 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФПС Амурской области.

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в 2018 году составила 3,2 миллиарда рублей, победителями стали свыше 19 миллионов человек, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

С 2014 года на территории России проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО «ТК "Центр"» (Бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.

3 января Амур.инфо сообщало, что по итогам новогоднего 1 264-го тиража «Русского лото» миллион рублей выиграл лотерейный билет, купленный в Амурской области.

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#отдых #финансы

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Комментарии
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  • G-man

    G-man
    2 часа назад

    Хорошая попытка, но нет.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Из 68 000 000 билетов выиграло нормальную сумму 206 шт. так себе шанс. Если умножить цену билета на количество проданных и отнять абсолютно все выигрышные суммы, то там навар огромный выходит. Как говорится казино всегда в плюсе.

  • Уся

    Уся
    2 часа назад

    цена билета 150р )))

  • Уся

    Уся
    2 часа назад

    цена билета 150р )))

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