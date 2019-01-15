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Запущенные в декабре с Восточного «Канопусы» передали первые снимки Земли

Запущенные в декабре с Восточного «Канопусы» передали первые снимки Земли
Фото: Амур.инфо

14 января российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6, выведенные на орбиту с космодрома Восточный в декабре 2018 года, передали первые снимки Земли. Съемка осуществлена в рамках проводимых летных испытаний космических аппаратов.

Впервые с космических аппаратов (КА) типа «Канопус-В» получена информация с 12-битовым радиометрическим разрешением, что позволило значительно улучшить качество получаемой информации. По предварительной оценке специалистов, качество полученных снимков полностью удовлетворяет требованиям заказчика, пишет Роскосмос.

В рамках летных испытаний успешно выполняются проверки функционирования служебных систем обоих космических аппаратов, начаты тестовые включения целевой аппаратуры и высокоскоростной радиолинии передачи целевой информации.

Созданные во ВНИИЭМ космические аппараты «Канопус-В» № 5 и № 6 пополнили успешно функционирующую отечественную космическую группировку. Развертывание новой группировки началось запуском 22 июля 2012 года первого КА «Канопус-В». Спутник, рассчитанный на пятилетнюю работу, продолжает успешно функционировать седьмой год. За первые шесть лет эксплуатации «Канопус-В» № 1 произвел съемку почти 22 тысяч маршрутов, отсняв более 200 миллионов квадратных километров – больше площади всей суши земного шара.

В июле 2017 года развертывание группировки продолжилось запуском КА «Канопус-В-ИК» с новым дополнительным комплексом целевой аппаратуры, позволяющим выявлять очаги пожаров площадью 25 квадратных метров в беспрецедентно большой полосе обзора – до 2 тысяч километров. 1 февраля 2018 года группировка пополнилась космическими аппаратами «Канопус-В» № 3 и № 4.

Таким образом, отмечает Роскосмос, в космосе развернута полноценная орбитальная группировка оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций из шести КА «Канопус-В». За более чем шестилетний срок эксплуатации космический комплекс «Канопус-В» с одноименными аппаратами продемонстрировали свою высокую надежность и актуальность, став поставщиками высококачественных космических снимков.

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#космодром #космос #технологии

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