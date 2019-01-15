В минувшем году амурчане называли детей Миланьями и Савелиями

Почти 6 000 браков заключили амурчане в минувшем 2018 году. Брачный возраст в последние годы снижается: все чаще «к алтарю» идут невесты, которым не исполнилось 23 лет. Количество браков в прошлом году уменьшилось – виной тому демографическая яма 90-х, говорят в областном управлении ЗАГС, подведя итоги прошлого года.

2018-й подарил Приамурью почти 9 000 малышей. Мальчиков родилось почти на 350 больше, чем девочек. 3 500 младенцев стали первенцами в семьях, почти столько же новорожденных родились вторыми детьми, а около 1 500 малышей сделали своих родителей многодетными. В целом рождаемость в Приамурье сократилась: родилось на 500 детей меньше, чем в предыдущем году.

«Это связано с тем, что рожденные в 90-е и 2000-е годы вступают на тропу взрослой жизни и, так как их количество было существенно уменьшено, поэтому наблюдается незначительное снижение рождаемости. Это не радует, тем не менее это объяснимо», – констатирует начальник управления ЗАГС про Амурской области Наталья Томилова.

Смертность в регионе осталась практически на уровне 2017 года. В 2018-м умерли почти 10 000 амурчан – это на 0,5 % меньше, чем в 2017-м. На четыре случая сократилась младенческая смертность. Всего таких печальных событий в прошлом году было 41 – это один из важных демографических показателей, по которому оценивают уровень жизни в стране.

Редкими мужскими именами по итогам 2018 года в Приамурье стали: Ратмир, Савва, Архип, Гордей, Савелий, Мирон. Среди редких женских имен: Агата, Николь, Миланья, Василина, Элина, Аксинья, Ярослава и Оливия. В топе популярных мужских имен – Александр, Станислав, Данил, Максим, Дмитрий, Артем и Никита. Девочкам часто дают имена – София, Кристина, Анастасия, Полина, Дарья, Арина и Милана. При этом не проходит мода на имена Дарья, Мария, Алена, Наталья.

25 января, в Татьянин день, сотрудники ЗАГСа поздравят молодоженов и мам, которые дали это имя новорожденным дочкам. В прошлом году в Амурской области родились 45 Татьян. 23 февраля дворец бракосочетания украсят фотозоны, для молодоженов устроят акции. А 9 марта и 20 марта пары смогут зарегистрировать свои отношения в день подачи заявления. «Семейный кодекс разрешает регистрировать в день обращения. То есть сегодня вы подошли, сказали: "Мы хотим пожениться". Только для этого нужны особенные условия. К ним относятся наличие беременности, призыв в армию или если военный находится на службе, или когда предоставляется документ, что один из будущих супругов уезжает работать вахтовым методом или в длительную командировку», – поясняет Наталья Сергеевна.

Сделать день свадьбы незабываемым в ЗАГСе хотят и 8 мая: в честь Дня Победы женихов на регистрации ждут в военной форме. Поэтому особое внимание нацелено на курсантов ДВОКУ.

В прошлом году амурчане заключили браков меньше на 6 %. В области провели 6 000 регистраций. Из них 93 брака заключили с иностранцами. Амурские невесты приняли предложения руки и сердца женихов из Великобритании, Германии, Бразилии, Ирландии, Эквадора, Конго и других стран. А 4 000 пар в 2018 году предпочли расстаться.