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15января
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сегодня, 07:00 1

Гороскоп на 15 января: Стрельцов ждет сюрприз, у Близнецов мелкие неприятности

Гороскоп на 15 января: Стрельцов ждет сюрприз, у Близнецов мелкие неприятности

Восход Солнца: 08:23
Заход Солнца: 16:54
Солнце в Козероге.

Овен. Вероятны значительные расходы. В большинстве случаев они будут разумными и оправданными, но вы все же стоит беспокоиться о состоянии своего бюджета и думайте о том, на чем бы сэкономить.

Телец. Герои сегодня станут жертвами, так что не рвемся на передовую, а тихо-мирно отсиживаемся на дальних позициях. Вечером звезды советуют развеяться и сходить куда-нибудь вместе с семьей или любимым человеком.

Близнецы. Серьезные трудности в этот день едва ли возникнут. Однако мелкие неприятности не исключены, а расстраиваетесь вы из-за них больше, чем следовало бы.

Рак. Ракам не стоит уходить от проблем: сегодня они обещают стать той самой ступенью к преображению, которой остро недоставало.

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Лев. Сегодня не исключено известие, которое может в корне изменить всю вашу жизнь. Многим Львам придется сделать тяжелый выбор.

Дева. Сегодня Вас ждет безоблачное положение в финансах, поэтому свободную сумму можно пустить на личные расходы. К примеру, устроить легкий шопинг, посетить салон красоты или развлечься с друзьями в баре.

Весы. Сегодняшний день отлично подходит Весам для того, чтобы, наконец, выбросить что-то ненужное или наоборот, то, от чего нужно избавиться, но жалко.

Скорпион. Скорпионы сегодня настроены на волну своего близкого окружения. Постарайтесь сохранять макисмальное спокойствие и не оскорблять окружающих без видимых на то причин.

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Стрелец. Не упрямьтесь и бегите за сюрпризами – звезды все равно от вас не отвяжутся. По пути загляните в кулинарный магазин – вечером ожидаются приятные гости.

Козерог. День символизирует связь поколений. Прекрасное время для занятий с детьми, ваш родительский авторитет укрепится. Вечер проведите с семьей за уютным домашним столом.

Водолей. Финансовое положение будет стабильным. Ваше умение с достоинством выходить из любых ситуаций позволит добиться максимальных успехов на работе.

Рыбы. Звезды включают зеленый свет и обещают, что этот день будет веселым и позитивным. Вы сможете заключить пару выгодных контрактов и заручиться поддержкой коллег и знакомых специалистов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось орех, кладовка, коммерсант, неотложка, то посмотрите значение в соннике.

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