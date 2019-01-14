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14января
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Лечение детей, зараженных гепатитом в Приамурье, оценили в 100 миллионов

Лечение детей из Амурской области, которые были заражены гепатитом С, потребует около 100 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Юлия Мирошникова.

«Я надеюсь, что Амурская область оцифровала цену ошибки. Слава Богу, это не фатально. Гепатит С лечится. Ситуация, наверное, встанет примерно в 100 миллионов рублей, так как препараты очень дорогостоящие», – цитирует Мирошникову РИА Новости на заседании экспертного совета по безопасности детей, который прошел в Госдуме 14 января.

Ранее сообщалось, что документы на всех амурских детей, зараженных гепатитом C, переданы в московскую клинику. А также – что в Госдуме предлагают создать комиссию для помощи этим детям.

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#дети #здоровье #происшествия #финансы

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