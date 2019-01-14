Домам в Благовещенске вернули горячую воду и теплоснабжение

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По информации пресс-службы, «задвижки открыли примерно в 19:30». Специалисты заменили два метра трубы теплотрассы.

«Наши специалисты на протяжении всего периода делали замеры. Нигде температура ниже нормативной не упала, везде все нормально», – добавили в АКС.

Ранее прокуратура сообщала о проведении проверки по факту случившегося.