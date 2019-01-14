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14января
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сегодня, 20:25 0

Домам в Благовещенске вернули горячую воду и теплоснабжение

Домам в Благовещенске вернули горячую воду и теплоснабжение
Фото: Амур.инфо

Одиннадцати домам в Благовещенске, которые 14 января остались без горячей воды и теплоснабжения из-за порыва на теплотрассе, вернули эти коммунальные блага. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

По информации пресс-службы, «задвижки открыли примерно в 19:30». Специалисты заменили два метра трубы теплотрассы.

«Наши специалисты на протяжении всего периода делали замеры. Нигде температура ниже нормативной не упала, везде все нормально», – добавили в АКС.

Ранее прокуратура сообщала о проведении проверки по факту случившегося.

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#ЖКХ #происшествия

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