Домам в Благовещенске вернули горячую воду и теплоснабжение
Одиннадцати домам в Благовещенске, которые 14 января остались без горячей воды и теплоснабжения из-за порыва на теплотрассе, вернули эти коммунальные блага. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».
По информации пресс-службы, «задвижки открыли примерно в 19:30». Специалисты заменили два метра трубы теплотрассы.
«Наши специалисты на протяжении всего периода делали замеры. Нигде температура ниже нормативной не упала, везде все нормально», – добавили в АКС.
Ранее прокуратура сообщала о проведении проверки по факту случившегося.
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