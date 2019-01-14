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14января
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сегодня, 20:04 0

В Зее найдены мертвыми женщина и новорожденный ребенок

В Зее найдены мертвыми женщина и новорожденный ребенок
Фото: vsluh.ru

3 января в городе Зее в квартире одного из домов были обнаружены тела женщины 1985 года рождения и новорожденного ребенка. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в следственном управлении СКР по Амурской области.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, назначены исследования. «Женщина к врачам не обращалась, на учете в консультации не состояла», – сказали в ведомстве.

Следов насильственной смерти не имеется. По предварительной информации, у женщины родился мертвый ребенок. От чего умерла она, предстоит выяснить.

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#дети #Зея #происшествия

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