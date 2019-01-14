В Зее найдены мертвыми женщина и новорожденный ребенок

3 января в городе Зее в квартире одного из домов были обнаружены тела женщины 1985 года рождения и новорожденного ребенка. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в следственном управлении СКР по Амурской области.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, назначены исследования. «Женщина к врачам не обращалась, на учете в консультации не состояла», – сказали в ведомстве.

Следов насильственной смерти не имеется. По предварительной информации, у женщины родился мертвый ребенок. От чего умерла она, предстоит выяснить.