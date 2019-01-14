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14января
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сегодня, 19:36 8

Ученые о происшествии на Бурее: никаких ракет, никаких метеоритов

Ученые о происшествии на Бурее: никаких ракет, никаких метеоритов
Фото: Минобороны

В селе Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края сейчас находится отряд ученых из 11 человек: геологи, геоморфологи, геодезисты, гидрологи. Поездка связана с оползнем на реке Бурее, который перекрыл ее устье.

Специалистам предстоит работать еще два дня. Полученные данные ученые отправят в Хабаровск.

«Мы увидели то, что предполагали – оползень, – рассказал заместитель директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов. – Мы сейчас собираем материалы в очень сложных условиях, снега в лесу вообще по пояс, поэтому очень трудно. Наша задача – уточнить параметры оползня, уточнить, какая его часть под водой находится, объемы просчитать и размеры. Мы заканчиваем эту работу, наверное, завтра».

По его словам, возможное проведение здесь взрыва, который планируют произвести военные, может привести к другому оползню, «он будет размером раза в 3-4 меньше, он такого вреда уже не сможет привести».

Было установлено, что в двух местах в сформировавшейся из-за оползня плотине «довольно сильно сочится вода». Алексей Махинов отмечает: в случае наводнения весной оно может затронуть поселок Чекунда, другие населенные пункты.

«Однозначно ясно, что это естественный процесс, – говорит Махинов о происшествии, – сейчас тут несколько геологов работают, которые тоже в этом понимают. Ну и я могу вам однозначно сказать, я тоже геоморфолог по образованию, все свойства, показатели говорят о том, что это именно оползень, все есть признаки оползня: стенка срыва, площадь скольжения, пьяный лес, такой термин, когда сползает кусок грунта и деревья приобретают наклон, само оползневое тело и волны в его нижней части, которые возникают из-за давления тела на прилегающую поверхность, то есть признаки оползня присутствуют. Никаких других вариантов быть не может. Никаких ракет, никаких метеоритов, ничего нет».

«Когда сошел оползень, температура под ним была положительная, 4-5 градусов, а вокруг была мерзлота, минус 31, контраст температуры показал, что есть локальное повышение температуры», – добавил специалист.

Ранее в соцсетях ходила информация о том, что оползень на Бурее возник из-за падения ракеты.

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#Дальний Восток #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    1 час назад



    Мы увидели то, что предполагали – оползень



    Что спровоцировало оползень?

    ответа так и нет. у учоных.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    1 час назад

    Очень интересно с какого берега сошел это оползень - с правого или левого? Никто еще не дал такой инфы, только фотки, но вот по ним не понятно по сути.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ыукпун

    Оче6ь интересно с какого берега сошел это оползень - с правого или левого? Никто еще не дал такой инфы, только фотки, но вот по ним не понятно по сути.



    Я глянул на гугле. Самое интересное, что эта территория на яндексе и на обычном гугле замазана.



    Похоже, что обвалилась сопка на левом берегу. Сопочка была крутая и высота больше 200 метров.



    А поскольку долина узкая, оползень растекся и по ручью напротив.



    У сожалению, карты давешние, еще летне-осенние.



  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    ну фсе,никакого заговороа,падения "Авангарда",происков рептилоидов,ничего!

    О чем теперь сплетничать на форуме

    Пичалька

  • Sah

    Sah
    35 минут назад

    там сползло 3-4 млн.тонн. ракета не ракета , все равно ничего не найдешь.

  • DimonS

    DimonS
    27 минут назад

    Ыукпун

    Очень интересно с какого берега сошел это оползень - с правого или левого? Никто еще не дал такой инфы, только фотки, но вот по ним не понятно по сути.



    На профильных БЕСПЛАТНЫХ сайтах несложно найти космические снимки чуть ги не за каждые сутки любой точки Земли. Причем снимки и в обычном свете, и в тепловом режиме и т. д. И на них прекрасно видно откуда оползень был.

    А если сидеть только на форумах в планшете в туалете, то тогда как раз только и можно доказывать с пеной у рта про метеорит и ракету.

  • DimonS

    DimonS
    26 минут назад

    Sah

    там сползло 3-4 млн.тонн. ракета не ракета , все равно ничего не найдешь.



    32 млн тонн вообще-то. Читайте официальные отчеты, а не Ватсап.

  • Хмык

    Хмык
    22 минуты назад

    DimonS

    Ыукпун

    Очень интересно с какого берега сошел это оползень - с правого или левого? Никто еще не дал такой инфы, только фотки, но вот по ним не понятно по сути.



    На профильных БЕСПЛАТНЫХ сайтах несложно найти космические снимки чуть ги не за каждые сутки любой точки Земли. Причем снимки и в обычном свете, и в тепловом режиме и т. д. И на них прекрасно видно откуда оползень был.

    А если сидеть только на форумах в планшете в туалете, то тогда как раз только и можно доказывать с пеной у рта про метеорит и ракету.



    Я как бы не выступаю, но просто интересно увидеть ссылку, где снимки были бы хотя бы ежемесячные.



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