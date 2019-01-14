Ученые о происшествии на Бурее: никаких ракет, никаких метеоритов

Фото: Минобороны

Специалистам предстоит работать еще два дня. Полученные данные ученые отправят в Хабаровск.

«Мы увидели то, что предполагали – оползень, – рассказал заместитель директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов. – Мы сейчас собираем материалы в очень сложных условиях, снега в лесу вообще по пояс, поэтому очень трудно. Наша задача – уточнить параметры оползня, уточнить, какая его часть под водой находится, объемы просчитать и размеры. Мы заканчиваем эту работу, наверное, завтра».

По его словам, возможное проведение здесь взрыва, который планируют произвести военные, может привести к другому оползню, «он будет размером раза в 3-4 меньше, он такого вреда уже не сможет привести».

Было установлено, что в двух местах в сформировавшейся из-за оползня плотине «довольно сильно сочится вода». Алексей Махинов отмечает: в случае наводнения весной оно может затронуть поселок Чекунда, другие населенные пункты.

«Однозначно ясно, что это естественный процесс, – говорит Махинов о происшествии, – сейчас тут несколько геологов работают, которые тоже в этом понимают. Ну и я могу вам однозначно сказать, я тоже геоморфолог по образованию, все свойства, показатели говорят о том, что это именно оползень, все есть признаки оползня: стенка срыва, площадь скольжения, пьяный лес, такой термин, когда сползает кусок грунта и деревья приобретают наклон, само оползневое тело и волны в его нижней части, которые возникают из-за давления тела на прилегающую поверхность, то есть признаки оползня присутствуют. Никаких других вариантов быть не может. Никаких ракет, никаких метеоритов, ничего нет».

«Когда сошел оползень, температура под ним была положительная, 4-5 градусов, а вокруг была мерзлота, минус 31, контраст температуры показал, что есть локальное повышение температуры», – добавил специалист.

Ранее в соцсетях ходила информация о том, что оползень на Бурее возник из-за падения ракеты.