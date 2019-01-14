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14января
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сегодня, 19:09 1

На поддержку бизнеса Приамурья предусмотрено более 400 миллионов рублей

На поддержку бизнеса Приамурья предусмотрено более 400 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

В 2019 году на поддержку и развитие бизнеса Амурской области выделят больше 400 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели потратили 134 миллиона, выделенных федеральным и областным бюджетами.

Большая часть денег ушла на поддержку молодежного предпринимательства, а также создание и развитие инфраструктуры поддержки бизнеса.

23 миллиона бизнесмены Амурской области получили в виде субсидий на модернизацию оборудования, поддержку социального бизнеса и начинающих предпринимателей.

Так, один из амурских производителей кваса на средства из бюджета смог купить линию для упаковки и маркировки продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Раньше нам приходилось вручную проставлять на каждой бутылке дату производства. Это занимало огромное количество времени и сказывалось на поставках. Благодаря новому оборудованию, которое мы купили на субсидию, в разы ускорилось производство и улучшилось качество продукции», – рассказал директор компании.

По данным минэкономразвития Приамурья, в 2019 году сумма для поддержки амурских бизнесменов увеличится в 3 раза. «Это более 400 миллионов рублей. При этом из них 50 миллионов рублей из областного бюджета распределили с учетом мнения самих предпринимателей», – сказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

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#бизнес #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    5 минут назад

    Хорошая новость от правительства.

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