На поддержку бизнеса Приамурья предусмотрено более 400 миллионов рублей

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В 2019 году на поддержку и развитие бизнеса Амурской области выделят больше 400 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели потратили 134 миллиона, выделенных федеральным и областным бюджетами.

Большая часть денег ушла на поддержку молодежного предпринимательства, а также создание и развитие инфраструктуры поддержки бизнеса.

23 миллиона бизнесмены Амурской области получили в виде субсидий на модернизацию оборудования, поддержку социального бизнеса и начинающих предпринимателей.

Так, один из амурских производителей кваса на средства из бюджета смог купить линию для упаковки и маркировки продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Раньше нам приходилось вручную проставлять на каждой бутылке дату производства. Это занимало огромное количество времени и сказывалось на поставках. Благодаря новому оборудованию, которое мы купили на субсидию, в разы ускорилось производство и улучшилось качество продукции», – рассказал директор компании.

По данным минэкономразвития Приамурья, в 2019 году сумма для поддержки амурских бизнесменов увеличится в 3 раза. «Это более 400 миллионов рублей. При этом из них 50 миллионов рублей из областного бюджета распределили с учетом мнения самих предпринимателей», – сказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.