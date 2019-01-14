Документы амурских детей, заразившихся гепатитом, переданы в московскую клинику

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Ранее уполномоченный при президенте обратилась в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева для того, чтобы рассмотреть вопрос об оказании медицинской помощи детям. После этого состоялся сеанс телемедицины специалистов столичного медицинского учреждения с Амурской областью. В его ходе было принято решение пока не транспортировать детей на лечение в Москву, но для обеспечения возможной помощи передать в научно-исследовательский центр все документы пациентов.

«Все необходимые документы по каждому из заразившихся в Амурской области гепатитом С детей в настоящее время переданы в Федеральный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. С ними работают доктора клиники. Всем детям будут даны медицинские рекомендации и составлен индивидуальный план лечения», – информирует пресс-служба уполномоченного при президенте 14 января.

РИА Новости сообщает, что в Госдуме предлагают создать комиссию для помощи детям, заразившимся гепатитом С. «Что касается ситуации в Амурской области, то уже сегодня мы обратимся к вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой с просьбой о создании такой комиссии для выработки комплексных решений по оказанию всей необходимой медицинской помощи и реабилитации пострадавших детей», – заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.