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сегодня, 18:52 0

Документы амурских детей, заразившихся гепатитом, переданы в московскую клинику

Документы амурских детей, заразившихся гепатитом, переданы в московскую клинику
Фото: Амур.инфо

Документы на всех амурских детей, которые оказались заражены гепатитом С, были переданы в московскую клинику. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее уполномоченный при президенте обратилась в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева для того, чтобы рассмотреть вопрос об оказании медицинской помощи детям. После этого состоялся сеанс телемедицины специалистов столичного медицинского учреждения с Амурской областью. В его ходе было принято решение пока не транспортировать детей на лечение в Москву, но для обеспечения возможной помощи передать в научно-исследовательский центр все документы пациентов.

«Все необходимые документы по каждому из заразившихся в Амурской области гепатитом С детей в настоящее время переданы в Федеральный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. С ними работают доктора клиники. Всем детям будут даны медицинские рекомендации и составлен индивидуальный план лечения», – информирует пресс-служба уполномоченного при президенте 14 января.

РИА Новости сообщает, что в Госдуме предлагают создать комиссию для помощи детям, заразившимся гепатитом С. «Что касается ситуации в Амурской области, то уже сегодня мы обратимся к вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой с просьбой о создании такой комиссии для выработки комплексных решений по оказанию всей необходимой медицинской помощи и реабилитации пострадавших детей», – заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    6 секунд назад

    Где узнать попал ли мой ребенок в этот список?

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