В амурском селе собака с признаками бешенства устроила «резню» (видео 18+)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило видео, которое, как сообщила отправившая ролик амурчанка Татьяна, снято в селе Новочесноково Михайловского района. По ее словам, там 14 января произошло нападение собаки с признаками бешенства.

В самом видео рассказывается, что прибежала «бешеная» собака, укусив другого пса. Нападавшее животное заперли, но оно отчаянно вырывалось наружу. «Издолбила все в прах», – говорит в ролике женщина, показывая, как теперь выглядит это помещение.

Снимают на камеру и пострадавшую от «бешеной» – собаку небольшого размера. Отмечается, что ей отгрызли челюсть. «Резня», – констатируют люди.

В конце видео показывают труп нападавшего животного.

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По телефону Татьяна рассказала, что собаку с признаками бешенства застрелили и сожгли, как и ее жертв. Она уточнила: это щенок и его мать.

Заместитель начальника областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов сообщил ИА «Амур.инфо», что в Новочесноково действительно собака проникла в один из дворов, погрызла другую собаку, вела себя неадекватно.

«Завтра с утра туда выедут специалисты, полностью отработают», – сказал Самохвалов, уточнив, что после этого появится более подробная информация. Сергей Владимирович сказал, что говорить о бешенстве пока преждевременно.