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14января
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сегодня, 18:07 8

В амурском селе собака с признаками бешенства устроила «резню» (видео 18+)

В амурском селе собака с признаками бешенства устроила «резню» (видео 18+)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило видео, которое, как сообщила отправившая ролик амурчанка Татьяна, снято в селе Новочесноково Михайловского района. По ее словам, там 14 января произошло нападение собаки с признаками бешенства.

В самом видео рассказывается, что прибежала «бешеная» собака, укусив другого пса. Нападавшее животное заперли, но оно отчаянно вырывалось наружу. «Издолбила все в прах», – говорит в ролике женщина, показывая, как теперь выглядит это помещение.

Снимают на камеру и пострадавшую от «бешеной» – собаку небольшого размера. Отмечается, что ей отгрызли челюсть. «Резня», – констатируют люди.

В конце видео показывают труп нападавшего животного.

Видео 18+

По телефону Татьяна рассказала, что собаку с признаками бешенства застрелили и сожгли, как и ее жертв. Она уточнила: это щенок и его мать.

Заместитель начальника областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов сообщил ИА «Амур.инфо», что в Новочесноково действительно собака проникла в один из дворов, погрызла другую собаку, вела себя неадекватно.

«Завтра с утра туда выедут специалисты, полностью отработают», – сказал Самохвалов, уточнив, что после этого появится более подробная информация. Сергей Владимирович сказал, что говорить о бешенстве пока преждевременно.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Офигеееть видео

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Село блин...эксперты по бешенству. Вот неужели есть такие тупые люди, меня всегда это просто поражает... как это быть такими тупорылыми. Для них убить собаку что помочится. Любая собака закрытая в чужом помещении будет вырываться и в окна и в двери.Самохвалов Срочно вакцину вколи этим селянам, а то они под видом бешенства весь КРС перемочат в районе.

  • Sah

    Sah
    45 минут назад



    что собаку с признаками бешенства застрелили и сожгли, как и ее жертв.



    как же теперь узнаешь было бешенство или нет?

  • krasnova

    krasnova
    44 минуты назад

    У нас в городе куда бездомных собак - вот где чп будет

  • Sah

    Sah
    44 минуты назад

    хорошо что человека та собака не куснула , а то бы селяне и его сожгли.

  • Sah

    Sah
    43 минуты назад

    или куснула?

  • Соната

    Соната
    39 минут назад

    все покусанные сгорели, что уж теперь)

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 минуты назад

    Кровь то осталась.. Если раньше шавки бегали ,так сейчас уже взрослые особи. Защитникам собак необходимо ,не в пределах населенных пунктов, сделать кормовую бузу. Через некоторое время все собаки будут там. Да еще соломы накидайте , чтоб не замерзли.

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