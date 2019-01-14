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14января
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В колонии строгого режима Приамурья выявили нарушения требований пожарной безопасности

В колонии строгого режима Приамурья выявили нарушения требований пожарной безопасности

Прокуратура Амурской области нашла нарушения требований противопожарного законодательства в Возжаевской исправительной колонии. Сообщается, что после первого указания на нарушения в учреждении не приняли никаких мер по их устранению.

Нарушения федерального закона «О пожарной безопасности» в мужской колонии строгого режима в Белогорском районе выявила во время проверки амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

«В частности, на момент проверки в некоторых помещениях учреждения в неисправном состоянии находилась электропроводка, что могло способствовать ее замыканию и возгоранию; отсутствовали двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров; эвакуационные выходы; в зданиях складов промышленной зоны учреждения отсутствовали выключатели электроснабжения на случай возникновения пожара. Установлены и иные нарушения законодательства о пожарной безопасности», – говорится в сообщении надзорного органа.

Уточняется, что по указанным фактам в ФКУ ИК-2 УФСИН было внесено представление, однако нарушения требований о пожарной безопасности устранены не были. Амурский прокурор обратился в суд с тем, чтобы исправительное учреждение обязали устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

Белогорский районный суд 11 января требования прокурора удовлетворил. Решение в законную силу еще не вступило.

Фото: newstula.ru

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#закон

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