В Тамбовском районе ищут мужчину и женщину

В Тамбовском районе пропали сразу два человека. Это житель села Липовка Виктор Шумейко и жительница Тамбовки Наталья Домосевич. Оба ушли из дома в октябре 2018 года и до сих пор не вернулись. И до сих пор о них ничего неизвестно.

По информации амурского управления МВД, Шумейко Виктор Александрович 1971 года рождения в день пропажи был одет в зеленую ветровку, темные брюки, темные ботинки. На вид ему 45-50 лет, рост 170 сантиметров, худощавый, лицо круглое, глаза карие, волосы прямые русые, лицо в угрях.

Домосевич Наталья Петровна 1983 года рождения является инвалидом 1-й группы. На вид ей 35-40 лет, рост 150-155 сантиметров, средней полноты, лицо овальное, глаза карие, волосы прямые русые, собирает их в пучок на затылке. Женщина не умеет читать и писать, говорит быстро, невнятно, заикается. В день исчезновения была одета в теплую кофту розового цвета, брюки темно-синего цвета, сапоги черные до колен.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, просят позвонить по телефонам: 8 (41638) 21-2-02,21-5-45 или по телефону 02 (сотовые операторы: 102). Конфиденциальность гарантируется.