Нового депутата регионального заксобрания благовещенцы выберут 14 апреля

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На заседании избирательной комиссии региона назначили дату дополнительных выборов. Голосование пройдет 14 апреля 2019 года по одномандатному округу № 7 «Благовещенск – Центральный». К этому округу относятся больше 32 700 избирателей Благовещенска.

Также в избиркоме определили, что будущим кандидатам в депутаты необходимо предоставить минимум 982 подписи в свою поддержку для прохождения процедуры регистрации. Максимальное количество подписей – 1 080. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 3 марта пройдут выборы депутатов в Прогрессе. Представительный орган поселка был признан неправомочным по решению суда.