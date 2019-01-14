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14января
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сегодня, 17:47 0

Нового депутата регионального заксобрания благовещенцы выберут 14 апреля

Нового депутата регионального заксобрания благовещенцы выберут 14 апреля
Фото: Амур.инфо

В апреле избиратели Благовещенска будут выбирать депутата Законодательного собрания Амурской области. Место в областном парламенте освободилось после ухода Олега Туркова на работу в амурское правительство. Турков возглавил областной минсельхоз в июне 2018 года.

На заседании избирательной комиссии региона назначили дату дополнительных выборов. Голосование пройдет 14 апреля 2019 года по одномандатному округу № 7 «Благовещенск – Центральный». К этому округу относятся больше 32 700 избирателей Благовещенска.

Также в избиркоме определили, что будущим кандидатам в депутаты необходимо предоставить минимум 982 подписи в свою поддержку для прохождения процедуры регистрации. Максимальное количество подписей – 1 080. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 3 марта пройдут выборы депутатов в Прогрессе. Представительный орган поселка был признан неправомочным по решению суда.

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#выборы

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