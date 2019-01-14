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В Благовещенске возле перинатального центра автоцистерна сливала нечистоты (видео)

В Благовещенске возле перинатального центра автоцистерна сливала нечистоты (видео)

Житель Благовещенска прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» видео с автоцистерной, водитель которой, по его словам, сливал нечистоты неподалеку от перинатального центра по улице Тепличной. Происшествие на видео он снял в воскресенье, 13 января, около 12 часов дня.

«Я периодически замечал это. Видимо, водители сливают нечистоты в колодец на улице Тепличной. На этот раз я подъехал поближе, снял происходящее на видео и заставил водителя перестать сливать», – рассказал горожанин.

В управлении Росприроднадзора корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что имеет место нарушение. «Приемник нечистот в Благовещенске стоит на улице Строителей, 66, – рассказал начальник надзора за водными и земельными ресурсами областного управления Росприроднадзора Владимир Гасанов. – На самом деле, он тоже не соответствует всем требованиям СанПиНа. Было вынесено решение суда о том, чтобы чашу переоборудовать. Сейчас же слив нечистот в других местах незаконен. Только машины АКС могут использовать свои сети для слива».

Он добавил, что в этом месте периодически сливают нечистоты. В управлении сообщили, что горожанин поступил правильно, сообщив о происшествии.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • medovilya

    medovilya
    15 минут назад

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