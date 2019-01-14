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14января
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В Благовещенске юные артисты представили спектакль про внука Деда Мороза

В Благовещенске юные артисты представили спектакль про внука Деда Мороза

В Центральной детской школе искусств Благовещенска представили новогодний спектакль «Морозушко, или Новогодние приключения внука Морозова». Дед Мороз отправился на конкурс и доверил поздравлять детей с Новым годом своему внуку. Насколько хорошо справился с заданием молодой волшебник, узнали зрители.

В постановке театральной студии «Фантазеры» заняты практически все воспитанники студии, а также вокалисты и танцоры – участники ансамбля «Семицветик». Веселую новогоднюю историю сочинила руководитель студии Ольга Васенина.

«Потому что я знаю своих ребятишек, я иногда пишу на них, когда ничего не могу найти подходящего, чтобы они все были заняты. Чтобы всем было интересно и хоть какая-то маленькая роль, но была у каждого, потому что по себе знаю, как это больно – оставаться без ролей!» – говорит режиссер театральной студии «Фантазеры» Ольга Васенина.

В настоящее время в театральной студии «Фантазеры» занимаются более 30 детей. Спектакль готовили почти месяц, и это уже вторая премьера в этом учебном году. «Внук Морозова» – новогодний проект, повторять его больше не будут.

Теперь студийцы начнут готовиться к постановке для малышей «Мульти-пульти» и репетировать драматический спектакль «Бедолаги» . Эта пьеса про подростков рассчитана на старших школьников. Кроме того, юные актеры вместе со всей школой будут готовиться к юбилейному концерту: в 2019 году Центральной школе искусств исполняется 70 лет.

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#дети #концерты #культура #школа

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Комментарии
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  • medovilya

    medovilya
    15 минут назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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