В Благовещенске юные артисты представили спектакль про внука Деда Мороза

В Центральной детской школе искусств Благовещенска представили новогодний спектакль «Морозушко, или Новогодние приключения внука Морозова». Дед Мороз отправился на конкурс и доверил поздравлять детей с Новым годом своему внуку. Насколько хорошо справился с заданием молодой волшебник, узнали зрители.

В постановке театральной студии «Фантазеры» заняты практически все воспитанники студии, а также вокалисты и танцоры – участники ансамбля «Семицветик». Веселую новогоднюю историю сочинила руководитель студии Ольга Васенина.

«Потому что я знаю своих ребятишек, я иногда пишу на них, когда ничего не могу найти подходящего, чтобы они все были заняты. Чтобы всем было интересно и хоть какая-то маленькая роль, но была у каждого, потому что по себе знаю, как это больно – оставаться без ролей!» – говорит режиссер театральной студии «Фантазеры» Ольга Васенина.

В настоящее время в театральной студии «Фантазеры» занимаются более 30 детей. Спектакль готовили почти месяц, и это уже вторая премьера в этом учебном году. «Внук Морозова» – новогодний проект, повторять его больше не будут.

Теперь студийцы начнут готовиться к постановке для малышей «Мульти-пульти» и репетировать драматический спектакль «Бедолаги» . Эта пьеса про подростков рассчитана на старших школьников. Кроме того, юные актеры вместе со всей школой будут готовиться к юбилейному концерту: в 2019 году Центральной школе искусств исполняется 70 лет.