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14января
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сегодня, 17:08 3

Амурчане рассылают сообщения о бесплатном получении денег в ТРЦ Благовещенска

Амурчане рассылают сообщения о бесплатном получении денег в ТРЦ Благовещенска
Фото: Амур.инфо

В Амурской области завирусилось сообщение о том, что крупный торговый центр «Перекресток» объявил акцию, благодаря которой можно бесплатно получить несколько тысяч рублей. Амурчане начали активно пытать счастья, массово пересылая сообщение об акции другу. Но, как объявили в торговом центре, они не имеют к ней никакого отношения.

«"Перекресток" дарит промокод на 4 000 рублей каждому. Спешите, пока все не разобрали», – сообщение такого содержания получили многие жители Приамурья.

К сообщению прикреплена ссылка, по которой необходимо пройти всем желающим получить промокод на 4 000 рублей. Там необходимо ответить всего на 4 вопроса относительно супермаркета, ценах и услугах в нем. Затем участника просят поделиться информацией об акции в своих социальных сетях. После чего автоматически идет переход на первоначальную страницу.

«Мне пришло такое сообщение. Я заходил по ссылке с телефона, и после ответов на вопросы мне было предложено разослать ссылку 20 контактам в телефоне. Я так и сделал. Некоторые из этих контактов потом мне же это сообщение снова и перекинули. Но никакого промокода я так и не получил», – поделился один из амурчан.

Тем временем в официальном аккаунте «Перекрестка» опубликована информация о том, что они не имеют никакого отношения к акции.

«Дорогие друзья, сегодня в Сети появилась информация о том, что сеть магазинов “Перекресток” дарит 4 000 рублей. Просим обратить внимание, что данная сеть не имеет ничего общего с ТРЦ "Перекресток". Будьте внимательны», – говорится в сообщении.

В телефонном разговоре управляющий ТРЦ «Перекресток» Денис Янченко сообщил, что в Москве есть супермаркет с таким же названием. Именно его логотип и использован в ссылке с предложением денег. Однако ни на его официальном сайте, ни на странице в Инстаграме нет информации о проведении акции.

Есть мнение, что подобные акции проводятся для формирования телефонных баз участников, чтобы в дальнейшем проводить автодозвоны или смс рассылки по этим номерам с различными предложениями, акциями и так далее.

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#технологии #финансы

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Комментарии
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  • medovilya

    medovilya
    15 минут назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

  • DimonS

    DimonS
    12 минут назад

    Вот я бы еще пересылкой не занимался! Да еще по 20 абонентам!

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