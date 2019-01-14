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14января
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сегодня, 16:27 1

100 амурских сирот получили положенное по закону жилье при участии прокуратуры

100 амурских сирот получили положенное по закону жилье при участии прокуратуры
Фото: пресс-служба администрации Тынды

В 2018 году прокуроры городов и районов области направили в суд 150 исковых заявлений в защиту нарушенных жилищных прав сирот. Все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Фактически предоставлено свыше 100 жилых помещений.

В течение всего 2018 года прокуратура выявляла нарушения законодательства, при котором власти городов и районов не предоставляли жилье сиротам.

В частности, прокурор Шимановского района обратился в районный суд в защиту жилищных прав 4 сирот. В их числе были: молодая женщина, воспитывающая маленького ребенка, беременная женщина, а также двое молодых людей. Амурчане не имели жилья, были вынуждены ночевать у знакомых, родственников, арендовать жилые помещения.

Решениями Шимановского районного суда исковые требования прокурора полностью удовлетворены. Все четверо заявителей в настоящее время обеспечены жильем.

В июне 2018 года на сайте Законодательного собрания Амурской области была опубликована информация, где сообщалось, что «сложившаяся ситуация с недофинансированием способствует массовому обращению сирот в суды. На текущую дату (июнь 2018 года) имеют неисполненные решения суда – 682 человека. Отмечалось, что для 100 % обеспечения жилыми помещениями сирот необходимы средства в размере 2,8 миллиарда рублей.

Амурские власти регулярно направляют ходатайства в федеральные ведомства с просьбами рассмотреть возможность дополнительного выделения средств на покупку жилья для сирот. По состоянию на начало 2018 года в списке граждан, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, находилось 2 153 человека.

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#закон

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Комментарии
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  • medovilya

    medovilya
    15 минут назад

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