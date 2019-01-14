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14января
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сегодня, 16:15 1

Россия и Китай установили новый рекорд

Россия и Китай установили новый рекорд
Фото: Амур.инфо

Товарооборот между Россией и Китаем за 2018 год вырос на 27,1 процента и составил более 107 миллиардов долларов. Это является историческим рекордом, и Россия оказалась на первом месте в десятке ключевых партнеров Китая.

По данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев вырос на 12 процентов и составил более 47,97 миллиарда долларов. На 42,7 процента (до 59,08 миллиарда долларов) увеличился импорт российских товаров и услуг в КНР.

Ли Куйвэнь, глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР, уточнил, что больше всего КНР экспортировала в Россию продукцию электромеханической отрасли, а импортировала нефть, уголь и пиломатериалы. Он также отметил, что Китай ожидает в 2019 году новых успехов в торговых отношениях между странами.

В ноябре прошлого года глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что Россия и Китай готовят соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах. Этот вопрос уже обсуждали министры и вице-премьеры двух стран. Ожидается, что соглашение будет принято в ближайшее время, сообщает ТАСС.

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#Китай #торговля

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Комментарии
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  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    59 минут назад

    Если в сопредельную страну направляют сырье, а обратно получают из него готовые товары учитывая. что сырье уходил "за дешево", а товары возвращаются "задорого", то это прямое свидетельство того, что страна, предоставляющая сырье, есть колония. если просто: я купил у бабушки Вали за 5 рублей 5 картофелин, а назавтра продал ей же из ее картошек пюре за 50 рублей за порцию. Бабушка Валя. выходит, дура? Или у нее руки не из того места растут? Или еще что-то.

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