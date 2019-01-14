Россия и Китай установили новый рекорд

Товарооборот между Россией и Китаем за 2018 год вырос на 27,1 процента и составил более 107 миллиардов долларов. Это является историческим рекордом, и Россия оказалась на первом месте в десятке ключевых партнеров Китая.

По данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев вырос на 12 процентов и составил более 47,97 миллиарда долларов. На 42,7 процента (до 59,08 миллиарда долларов) увеличился импорт российских товаров и услуг в КНР.

Ли Куйвэнь, глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР, уточнил, что больше всего КНР экспортировала в Россию продукцию электромеханической отрасли, а импортировала нефть, уголь и пиломатериалы. Он также отметил, что Китай ожидает в 2019 году новых успехов в торговых отношениях между странами.

В ноябре прошлого года глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что Россия и Китай готовят соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах. Этот вопрос уже обсуждали министры и вице-премьеры двух стран. Ожидается, что соглашение будет принято в ближайшее время, сообщает ТАСС.