Прокуратура проводит проверку по факту отключения от тепла 11 домов в Благовещенске

Прокуратура Благовещенска по поручению областной прокуратуры организовала проверку по факту отключения от коммунальных услуг 11 многоквартирных домов города. Авария случилась 14 января в районе улицы Загородной между Горького и Красноармейской. Жители остались без тепла и горячей воды.

Коммунальная авария коснулась домов по адресам: Красноармейская, 194, 188, 188/2; Загородная, 48, 69, 55, 53; Артиллерийская, 66, 67, 64/2; Горького 235. В них проживают около 1 600 жителей. В настоящее время на месте работают специалисты АКС.

«На особом контроле находится полнота мер, принимаемых уполномоченными органами и организациями по поддержанию температурного режима в жилых помещениях, своевременность устранения аварийной ситуации», – сообщает прокуратура Амурской области.