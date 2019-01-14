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14января
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сегодня, 15:55 1

Прокуратура проводит проверку по факту отключения от тепла 11 домов в Благовещенске

Прокуратура проводит проверку по факту отключения от тепла 11 домов в Благовещенске
Фото: www.1obl.ru

Прокуратура Благовещенска по поручению областной прокуратуры организовала проверку по факту отключения от коммунальных услуг 11 многоквартирных домов города. Авария случилась 14 января в районе улицы Загородной между Горького и Красноармейской. Жители остались без тепла и горячей воды.

Коммунальная авария коснулась домов по адресам: Красноармейская, 194, 188, 188/2; Загородная, 48, 69, 55, 53; Артиллерийская, 66, 67, 64/2; Горького 235. В них проживают около 1 600 жителей. В настоящее время на месте работают специалисты АКС.

«На особом контроле находится полнота мер, принимаемых уполномоченными органами и организациями по поддержанию температурного режима в жилых помещениях, своевременность устранения аварийной ситуации», – сообщает прокуратура Амурской области.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    5 минут назад

    Затаскали прокуратуру: школу проверили, больницу проверили, порыв проверяют, но везде всё хорошо и по закону правильно.

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