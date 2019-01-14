Амурчанка, потерявшая отца, пожаловалась на нескорую помощь

В селе Николо-Александровка Октябрьского района скоропостижно скончался 69-летний мужчина. По словам родственников умершего, скорая помощь, которую к нему вызывали, была вовсе не скорой, а у медсестры не оказалось при себе ни шприца, ни тонометра.

В Николо-Александровке есть фельдшерско-акушерский пункт. По словам дочери умершего Ирины, ФАП находится в 15 минутах ходьбы от их дома. 13 декабря ее 69-летний отец вышел набрать воды из колодца и упал. Соседи стали вызывать помощь. «Соседка рассказала мне, что она набрала фельдшеру, а та даже не стала слушать: "Я в отпуске", и бросила трубку», – рассказала Ирина.

Тем временем сама Ирина позвонила знакомой, живущей возле ФАПа. Женщина сбегала к медсестре, попросила ее побыстрее прийти на помощь. Машины скорой помощи в этот день, по словам местной жительницы, возле фельдшерско-акушерского пункта не было.

«Это все случилось около 10 часов, пока медсестра дошла, папа уже умер. Она пришла – с собой ни шприца, ни тонометра. Меня возмутило, что она просто одну ампулу несла, причем пешком. Может, если бы на машине, то папу можно было спасти», – рассуждает Ирина. По словам женщины, причиной смерти ее отца стал инфаркт. «Мы понимаем, что его уже не вернуть. Но в селе живут люди, как им будут оказываться медицинская помощь?» – спрашивает Ирина.

В министерстве здравоохранения Амурской области сообщили, что медсестра приехала вовремя, и с собой у нее было все необходимое для оказания помощи. Ведомство провело служебное расследование по информации, предоставленной Октябрьской больницей. Расследование показало, что вызов от родных умершего мужчины в отделении скорой медицинской помощи не зарегистрирован.

«Согласно проведенному анализу медицинской документации, 13 декабря 2018 года в 9:05 соседка умершего обратилась к фельдшеру врачебной амбулатории села Николо-Александровка, которая на тот момент находилась в отпуске и передала вызов медицинской сестре амбулатории. По данным администрации, в 9:35 на месте была медсестра, при себе она имела укомплектованную сумку с лекарственными препаратами для оказания первой и неотложной медицинской помощи, а также медицинские диагностические приборы и изделия медицинского назначения», – говорится в ответе регионального минздрава на запрос Амур.инфо.